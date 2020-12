Tochter verletzt Mutter (60) mit „zahlreichen Messerstichen“: 60-Jährige kann selbst den Notruf wählen

Eine 60-Jährige wählte den Notruf: Ihre Tochter hatte sie mit einem Küchenmesser verletzt. Beide Frauen kamen nach der Tat in ein Krankenhaus.

Ottobeuren - Am Samstag (5. Dezember) rief eine 60-jährige Frau den Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben/Süd West. Sie teilte mit, dass sie zuhause durch ihre Tochter mit einem Messer verletzt worden sei.

Die Verletzte wurde vor Ort durch den verständigten Notarzt behandelt. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Notruf konnte sie selbst absetzen, nachdem ihr Ehemann (61) die Tochter von weiteren Stichen mit dem Küchenmesser abhalten konnte. „Die Frau hatte zahlreiche Messerstiche erlitten, die glücklicherweise aber nicht lebensbedrohlich waren“, wie die Polizei mitteilte.

Die 24-jährige Tochter wurde als mutmaßliche Täterin vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt bei ihr eine psychische Erkrankung vor. Der genaue Tathergang sowie das Motiv müssen noch ermittelt werden. Die junge Frau wurde am Sonntag dem zuständigen Bereitschaftsrichter vorgeführt. Er ordnete die einstweilige Unterbringung der 24-Jährigen an. Daraufhin kam sie in ein Krankenhaus.

