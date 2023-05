Panzer statt Gerüst: Polizei stoppt Transporter auf dem Weg nach Rumänien

Von: Felix Herz

Teilen

So in etwa dürfte das Gespann am Sonntag in der Nacht ausgesehen haben – nur, dass der Transporter laut Papieren ein Gerüst und nicht einen Panzer geladen haben sollte. (Symbolbild) © dts Nachrichtenagentur / IMAGO

Laut Papieren hatte der Schwertransporter ein Gerüst geladen – tatsächlich war es aber ein Bergepanzer, der da durch Niederbayern befördert wurde.

Dingolfing – So etwas sieht man auch nicht alle Tage: In den späten Abendstunden am Sonntag, 28. Mai, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar einen Schwertransporter, der laut Papieren ein Gerüst beförderte. Auf der Ladefläche befand sich aber ein Panzer.

Panzer statt Gerüst: Dafür hatte der Transporter keine Papiere

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, war der Schwertransporter mit falscher Genehmigung auf der A92 im Landkreis Dingolfing-Landau unterwegs. Bei einer Routine-Kontrolle stellte eine Streife der örtlichen Autobahnpolizei fest, dass die auf den Papieren angegebene Ladung nicht mit der tatsächlichen Fracht übereinstimmte. Denn die Transport-Genehmigung war für ein Gerüst ausgestellt – der Schwertransporter hatte jedoch einen Kettenpanzer geladen, schreibt der BR.

Die Polizei untersagte daher die Weiterfahrt des Gefährts. Bisher konnte das Transportunternehmen demnach auch keine andere Genehmigung nachreichen. Ziel des Gespanns war den Angaben zufolge Rumänien.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Kettenpanzer mit Schaufel auf dem Weg nach Rumänien

Mit Verweis auf die Polizei berichtet der BR zudem, dass es sich bei dem Transport nicht um einen illegalen Waffentransport handle. Denn geladen gewesen sei ein Bergepanzer, an den statt einer Kanone eine Schaufel montiert gewesen sei. Dennoch müssen Fahrer und Transportunternehmen nun mit einer saftigen Strafe rechnen.

Zudem versuche man, eine sogenannte Vermögensabschöpfung für den Transport durchzuführen – das heißt, den gesamten Verdienst für den illegalen Transport einkassieren. Darüber muss laut BR nun die zentrale Bußgeldstelle mit Sitz in Viechtach, Landkreis Regen, entscheiden.

16 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.