Mehrere Verletzte und verwüstete Wohnung: Familien geraten an Weihnachten in Streit

Heiligabend verlief bei zwei Familien in Pappenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen alles andere als besinnlich ab. Eine Wohnung wurde verwüstet, zwei Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Pappenheim - Gewaltsamer Familienzoff statt besinnlicher Weihnacht: Für zwei Familien ist der Heiligabend mit einem handfesten Streit mit mehreren Verletzten zu Ende gegangen. Die rund 20 Menschen hatten sich in einer Wohnung im mittelfränkischen Pappenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) zu einer gemeinsamen Feier getroffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Familien geraten an Heiligabend in Streit: Mehrere Verletzte

Im Laufe des Abends gerieten die Mitglieder der beiden Familien aus noch ungeklärten Gründen in Streit und gingen aufeinander los. Dabei gab es mehrere Verletzte, zwei mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Außerdem wurde die Wohnung verwüstet und bei zwei Autos die Scheibe eingeschlagen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits. Fest stehe aber, so ein Sprecher: „Es war nicht die Gans.“ Vielmehr hätten familieninterne Streitigkeiten den Zoff ausgelöst.

