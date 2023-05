Hotelschiff kracht gegen Felsen: Unfall auf der Donau – zwei Passagiere verletzt

Von: Felix Herz

In der Donau ist ein Hotelschiff gegen einen Felsen gekracht – zwei Menschen wurden verletzt. (Symbolbild) © Westend61/ IMAGO

Auf der Donau hat es einen Schiffsunfall gegeben. Dabei wurden zwei Passagiere verletzt. Dem Schiffsführer droht nun eine Anzeige.

Passau – Am Donnerstagabend, 11. Mai, hat sich ein Schiffsunfall auf der Donau in Passau ereignet. Der Schiffsführer hatte den Angaben zufolge die Strömung an einer Anlegestelle falsch eingeschätzt. Das Schweizer Hotelschiff war dann gegen einen Felsen geprallt. Dabei wurden zwei Passagiere verletzt.

Schiffsunfall auf der Donau: Zwei Passagiere verletzt

Den Angaben der Polizei zufolge war das Schiff zuvor aus Regensburg gekommen und sollte am linken Donauufer anlegen. Doch der Schiffsführer schätzte wohl die Strömung falsch ein. Beim Anlegen geriet das rechte Heck des Schiffes zu weit an das Ufer und prallte gegen den Felsen. Die meisten der 190 amerikanischen Fahrgäste waren bereits in ihren Kabinen, doch zwei stürzten. Ein Passagier erlitt eine Kopfplatzwunde, ein anderer eine Prellung an der rechten Schulter. Beide wurden vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Schiff selbst wurde an der Außenhaut im Heckbereich beschädigt und eingedrückt, blieb aber wasserdicht. Im Schiffsinneren gingen mehrere Schränke zu Bruch. Im Maschinenraum wurde ein Kompressor aus der Verankerung gerissen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf über 100.000 Euro.

Unfall auf der Donau: Schiffsführer droht Anzeige

Laut Berichten der Polizei droht dem Schiffsführer nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Am Freitagnachmittag, 12. Mai, befindet sich das Schiff weiterhin an der Anlegestelle im Passauer Ortsteil Lindau.

Die Weiterfahrt ist nicht möglich – wegen des anhaltenden Dauerregens gibt es ein Hochwasser und das Schiff kann die Brücke nicht passieren. Sobald die Pegelstände wieder niedriger seien, könne das Schiff die Fahrt mit den Passagieren fortsetzen.

