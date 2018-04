15-Jähriger stirbt nach Prügelei: Waren Drogen im Spiel?

Nach dem Tod eines 15-Jährigen ist die Trauer in Passau groß. Gegen vier Tatverdächtige wurde Haftbefehl erlassen - nun räumten die ersten offenbar ein, beteiligt gewesen zu sein.

Passau - Er hatte sich mit einem Gleichaltrigen über ein soziales Netzwerk verabredet, um einen Streit auszuräumen. Doch dieses Treffen endete für einen Schüler aus Passau mit dem Tod. Der Schüler erstickte an seinem eigenen Blut, nachdem der Streit eskaliert und in einer Prügelei geendet war. Auf Worte waren Ohrfeigen gefolgt und schließlich eine üble Schlägerei, in die sich weitere junge Leute einmischten. Nach mehreren Faustschlägen gegen Kopf und Oberkörper war der Jugendliche zu Boden gegangen. Eine Passantin hatte die Polizei gerufen.

Am Dienstag wurden fünf Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt - gegen vier von ihnen (15, 17, 21 und 25 Jahre) erließ er Haftbefehl. Der Tatvorwurf lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Mittlerweile bestätigte Oberstaatsanwalt Walter Feiler (60) gegenüber der Bild: „Einige der Beteiligten haben eine Tatbeteiligung eingeräumt.“ Laut tz.de* sagte er weiter: „Zum Teil haben sie sich zur Sache eingelassen, auch Schläge eingeräumt, sie schilderten dabei die Sache aus ihrer subjektiven, abgeschwächten Sicht.“

Stand einer der Verdächtigen unter Drogen?

Laut dem Boulevardblatt könnten bei der Prügelei Drogen im Spiel gewesen sein. So beruft sich die Bild auf Zeugen, die gesagt haben sollen, dass einer der Verdächtigen vor der Schlägerei damit angegeben haben soll, unter dem Einfluss der Droge Crystal Meth zu stehen.

In der Dreiflüssestadt ist die Trauer derweil groß. Am Mittwoch glich der Tatort einer kleinen Gedenkstätte. „Du wirst immer in meinem Herzen sein“, stand auf einem Grablicht. Und auf einen Zettel hatte jemand geschrieben, was wohl die meisten dachten: „Unfassbar“. Ein Mädchen sagte laut dpa: „Die Schlägerei war gegen 18 Uhr, das war's noch hell und viel los. Dass sowas in Passau passieren kann ...“

Zahlreiche junge Leute hatten die Schlägerei beobachtet. Unklar sei noch, ob es Videos von Überwachungskameras oder Handyaufnahmen zum Tatgeschehen gibt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

