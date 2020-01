Mann (23) stellt Auto auf Donau-Parkplatz ab - dann nimmt das Übel seinen Lauf

Eigentlich wollte ein junger Mann sein Auto nur auf dem Uferparkplatz an der Donau in Passau abstellen. Als er sich umdrehte, musste er Dramatisches mit ansehen.

Am Dienstag, 28. Januar, wollte ein Mann sein Auto auf einem Parkplatz abstellen.

Der 23-Jährige parkte nahe der Donau in Passau.

Dann machte sich sein Auto plötzlich selbstständig.

Passau - Aus einem schönen Ausflug wurde ein Horrortrip. Ein 23-jähriger Mann stellte am Dienstag, 28. Januar, sein Auto auf dem Uferparkp latz in direkter Nähe zur Donau in der niederbayerischen Stadt Passau ab. Nachdem er es abgeschlossen hatte und einen letzten Blick auf den Pkw warf, rollte dieser schon in Richtung Wasser, meldet die Polizei.

Auto landet in Passau in der Donau - trotz angezogener Handbremse

Der 23-jährige Mann versicherte der Polizei, dass er die elektronische Handbremse seines Autos angezogen hatte, bevor er seinen Pkw verließ. Nichtsdestotrotz rollte das Auto kurz darauf in die Donau, nachdem der jungen Mann ausstieg und sich von seinem Fahrzeug entfernte.

Daraufhin stürzte das Auto die Kante des Parkplatzes hinab und wurde flussabwärts getrieben, bis es auf den Grund der Donau sank. Die Suche durch die Feuerwehr sowie durch die Boote der DLRG und der Wasserwacht blieben erfolglos, meldet die Polizei.

Polizei Passau sucht immer noch in der Donau nach gesunkenem Auto

Am nächsten Tag setzten die Polizisten die Suche nach dem Auto des 23-Jährigen fort. Die Strompolizei ist immer noch unterwegs. Das Wasserwirtschaftsamt wurde laut der Beamten informiert. Wenn der Pkw gefunden wird, soll er geborgen werden. Den Wert des Fahrzeugs schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro, das teilten die Beamten mit.

