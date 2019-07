Frau wehrt sich gegen Vergewaltiger - dann kommt überraschend Hilfe

In letzter Sekunde ist eine Frau in Passau einer Vergewaltigung entkommen. Sie hatte sich heftig gewehrt, als sie überraschend Hilfe bekam.

Passau - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Zivilpolizisten haben in der Nacht auf Samstag gegen zwei Uhr in Passau eine 34 Jahre alte Frau vor einer Vergewaltigung gerettet. Wie die Polizei selbst berichtet, waren die Beamten auf einer Streifenfahrt am Schanzl auf eine Frau aufmerksam geworden, die sich auf dem Rücken liegend gegen einen Mann wehrte, der bereits seine Hose heruntergezogen hatte.

Als der Mann die Polizisten bemerkte, ließ er von der Frau ab und konnte zunächst Richtung Eggendobl/Schanzlbrücke flüchten, wurde aber kurze Zeit später mit Unterstützung einer Streife der Passauer Grenzpolizei und der Bundespolizei festgenommen.

Passau: Frau wurde beinahe vergewaltigt - Polizisten kommen ihr zu Hilfe

Die Frau blieb laut Polizei glücklicherweise äußerlich unverletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand kannten sich die Frau und der 22-Jährige nicht.

Die Kripo Passau hat in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau ist zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung ergangen. Er wurde am Samstag (13.07.2019) in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, nachdem er dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau vorgeführt worden war.

