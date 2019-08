Von Navi gelotst: Lkw steckt seit Tagen auf Straße fest und droht auf Bahngleise zu stürzen

Seit Dienstagvormittag hängt ein Lastwagen auf einer Straße fest und droht auf anliegende Gleise zu stürzen. Bisherige Bergungsversuche scheiterten. Nun Startet ein neuer Versuch.

Update vom 16. August, 12 Uhr: Nachdem ein Lastwagen am Dienstag auf einer Straße zum Hutthurmer Ortsteil Aumühle stecken geblieben war, wird heute der dritte Bergungsversuch unternommen. Da das Fahrzeug droht auf die anliegenden Bahngleise zu fallen, ist seit Tagen der Bahnverkehr unterbrochen.

Auch die Ilztalbahn vermeldet auf Twitter den heutigen Bergungsversuch. Das Unternehmen hofft, dass die Züge am Samstag wieder regulär fahren können und hält die Nutzer auf dem Laufenden.

Am 16.08. soll die Bergung des LKW nun endlich durchgeführt werden. Abhängig vom Ausgang hoffen wir, am Samstag wieder fahren zu können. Wir halten Sie auf dem Laufenden!#ilztalbahn — Ilztalbahn (@IlztalbahnGmbH) August 15, 2019

Lkw steckt seit Tagen auf Straße fest und droht auf Zug zu stürzen

Erstmeldung vom 16. August, 11 Uhr: Passau - In einer Kurve einer engen Zufahrtsstraße zum Hutthurmer Ortsteil Aumühle (Landkreis Passau) hängt seit Dienstagvormittag ein großer blauer Lastwagen fest. Er blockiert die gesamte Fahrbahn. Anwohner können mit dem Auto nicht mehr von ihren Häusern runterfahren.

Der Lkw droht zudem von der Straße auf die anliegenden Bahngleise zu stürzen. Mit dem Auflieger hängt er schon gefährlich über dem Abgrund. Nur noch die Leitplanke verhindert, dass er 30 Meter in die Tiefe abrutscht. Dort befinden sich die Bahngleise der Ilztalbahn. Sicherheitshalber wurde der Bahnverkehr stillgelegt. Es geht nichts mehr.

Lkw steckt auf Straße fest: Fahrer wurde von Navi falsch gelotst

Wie konnte das passieren? Der ortsunkundige Fahrer des Sattelschleppers war laut Polizei am Dienstagnachmittag in die „viel zu enge Straße“ gefahren und an einer Leitplanke hängengeblieben. Er soll sich auf sein Navi verlassen haben und wurde von dem Gerät falsch gelotst. Dann ging es plötzlich nicht mehr weiter.

Seit Tagen versuchen Polizei und Hilfskräfte den Lastwagen zu bergen. Doch das Vorhaben gestaltet sich schwierig. Da die Straße so eng ist, sei der Zugang zum Lastwagen und damit eine Bergung sehr schwierig, erklärte ein Polizeisprecher.

Lkw steckt auf Straße fest: Mehrere Bergungsversuche bereits gescheitert

Laut der Passauer Neuen Presse (PNP) sind verschiedene Bergungsmaßnahmen am Dienstag gescheitert. Das Technische Hilfswerk (THW) sei vor Ort gewesen, konnte jedoch nichts machen. Die Polizei habe auch Firmen mit Kran angefragt. Doch auch die sagten ab. Als Grund gaben sie an, dass der Platz nicht ausreiche, um die Seitenausleger des Krans zu befestigen. Die Straße ist zu schmal für große Maschinen, der Lkw blockiert die einzige Zufahrt, sodass die Bergungsfirmen nicht an das abgerutschte Heck kommen. Der durch den Regen aufgeweichte Bogen macht es noch schwieriger.

Am Mittwoch startete dann ein neuer Versuch. Waldarbeiter wollten versuchen, mehrere Traktoren zusammenzubringen und so den Lkw herauszuziehen. Doch auch diesmal klappte es nicht. Am Freitagvormittag soll nun ein dritter Bergungsversuch starten. Ein Spezial-Unternehmen aus Straubing sei dafür zuständig, sagte ein Polizeisprecher. Ob das Vorhaben gelingt, werde sich im Laufe des Tages zeigen.

Lkw blockiert Straße und sorgt für Zugausfälle - Notverkehr fürs Wochenende geplant

Die Straße bleibt bis dahin gesperrt. Der Zugverkehr der Ilztalbahn musste am Donnerstag ausfallen, teilt Thomas Schempf, Geschäftsführer der Ilztalbahn, am Mittwochabend der PNP mit. Falls die Bergung auch diesmal nicht gelingt, wird überlegt für das Wochenende einen Notverkehr von Passau bis Kalteneck einzurichten.

Der Lkw-Fahrer hat von Dienstag auf Mittwoch noch in seinem Führerhaus übernachtet. Doch dort ist es mittlerweile zu gefährlich. Er musste sich etwas anderes suchen.

