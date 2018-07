Nach tödlichen Schlägen auf Maurice K.: Tatverdächtige kommen frei - und halten sich nicht an Auflagen

Es war ein Fall brutalster Gewalt: Im April prügeln sechs Jugendliche auf einen 15-Jährigen ein, der junge Passauer erstickt an seinem Blut. Die Ermittlungen gestalten sich kompliziert.

Passau - Dreieinhalb Monate nach einer Schlägerei in Passau, bei der ein 15-Jähriger getötet wurde, dauern die Ermittlungen an. Von den sechs Tatverdächtigen - zwei Erwachsene und vier Jugendliche - seien zurzeit noch vier in Untersuchungshaft, sagte Oberstaatsanwalt Walter Feiler am Freitag. Die vier Jugendlichen waren zwischenzeitlich gegen Auflagen freigekommen. Zwei von ihnen hätten jedoch gegen die gegen sie verhängten Kontaktverbote verstoßen, so dass sie zurück in U-Haft kamen.

Der Schüler Maurice K. war Mitte April bei einer Schlägerei in der Passauer Innenstadt gestorben. Die Ermittlungen sollen laut Feiler voraussichtlich Mitte August abgeschlossen sein.

dpa

