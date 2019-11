In Passau: Mann wird auf offener Straße niedergestochen und stirbt - Täter auf der Flucht

Schock in Passau: Ein Mann tritt vor eine Pizzeria nahe der Universität - und bekommt einen tödlichen Messerstich in den Oberkörper. Der Täter ist auf der Flucht.

Passau - Das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet aktuell: Am Donnerstag gegen 21.40 Uhr, fanden Passanten in der Innstrasse in Passau vor einer Pizzeria einen auf dem Gehweg liegenden 33-jährigen Mann auf. Dieser war durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden.

Passau: Mann wird auf offener Straße niedergestochen - er stirbt auf dem Asphalt

Trotz sofortiger Reanimation durch den herbeigerufenen Notarzt verstarb das Opfer noch am Auffindeort.

Passau: Nach tödlicher Attacke - Polizei fahndet nach Täter

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnamen der Polizei im Innenstadtbereich führten bisher nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Tödlicher Messerangriff in Passau: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen.

„Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren in alle Richtungen“, sagt ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage.

Passau: Tat geschah am Donnerstag nahe der Universität

Zeugen, die am Donnerstag, 31.10.2019, im Zeitraum zwischen

