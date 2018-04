Passau trauert um getöteten Schüler: „Wir sind alle durch den Wind“

Zwei Jugendliche verabreden sich, um einen Streit auszutragen – einer der beiden stirbt. Nach der Obduktion steht fest: Der 15-Jährige ist an seinem Blut erstickt. Im niederbayerischen Passau ist nach dem Tod des Schülers die Trauer groß.

Passau – Mit Kerzen, Rosen und handgeschriebenen Botschaften zeigen Schüler und Passanten am Mittwoch in Passau ihre Trauer um Maurice K. Der 15-Jährige war am Montagabend nach einer Schlägerei im Zentrum der niederbayerischen Stadt gestorben – erstickt an seinem eigenen Blut. Das hat nun die Obduktion ergeben. Am Tag nach der Schlägerei gleicht der Tatort einer kleinen Gedenkstätte. „Du wirst immer in meinem Herzen sein“ steht auf einem Grablicht. Und auf einen Zettel hat jemand geschrieben, was wohl die meisten denken – nur ein Wort: „Unfassbar“.

Um die Mittagszeit besuchen Schüler einer Mittelschule den Ort. Begleitet werden sie von ihrem Religionslehrer. „Es ist schockierend, wir sind alle durch den Wind“, sagt Josef Wenninger. Es sei schwierig, die Schüler aufzufangen. „Weil ich es selbst nicht fassen kann.“ Manche der Jugendlichen kämpfen mit den Tränen, andere starren auf ihre Fußspitzen. Sie haben Blumen mitgebracht, die sie vor einem Foto des 15-Jährigen niederlegen. Niemand bringt ein Wort über die Lippen. Maurice K. hat zwar eine andere Schule besucht, aber die Jugendlichen kennen sich.

Den Ermittlungen nach hatte sich Maurice K. mit einem Gleichaltrigen über ein soziales Netzwerk im Internet verabredet, um einen Streit auszutragen, wie Oberstaatsanwalt Walter Feiler sagt. Die Sache eskalierte. Auf Worte folgten Ohrfeigen und schließlich eine üble Schlägerei, in die sich weitere junge Leute einmischten. Nach mehreren Faustschlägen gegen Kopf und Oberkörper ging Maurice zu Boden. Eine Passantin rief die Polizei.

Die Mutter des Opfers musste hilflos ansehen, wie ein Notarzt versuchte, ihr Kind zu reanimieren. Der Schüler starb wenig später in einem Krankenhaus. Er erstickte an seinem eigenen Blut, wie die Obduktion seines Leichnams ergab. Nach Polizeiangaben wurde eine natürliche Todesursache aufgrund einer Vorerkrankung ausgeschlossen.

Viele Jugendliche haben die Tat beobachtet

Fünf Tatverdächtige wurden am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt. Er erließ Haftbefehle gegen vier Beteiligte im Alter von 15, 17, 21 und 25 Jahren sowie einen Unterbringungsbefehl gegen einen 14-Jährigen. Der Tatvorwurf lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Die Fünf hätten sich bisher nicht näher zur Tat geäußert, sagt Feiler.

Zahlreiche weitere junge Leute hatten die Schlägerei beobachtet. Unklar sei noch, ob es Videos von Überwachungskameras oder Handyaufnahmen zum Tatgeschehen gibt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

+ Kerzen und Blumen liegen vor der Fußgängerpassage in Passau. © dpa / Armin Weigel

Tatort war ein beliebter Treffpunkt

Der Bereich, an dem die Schlägerei stattfand, ist bei Jugendlichen in Passau ein beliebter Treffpunkt, wie ein Streetworker des Jugendamtes sagt. Wenige Schritte vom Tatort entfernt hören sie sonst Musik und chillen. Nun ist der Platz am Rande einer Unterführung verlassen. Drei Mädchen kommen kurz vorbei. „Ich find’ das alles so schlimm“, sagt eine, während sie einen großen Bogen um den Tatort macht.

Auch die Passauer Studentin Antonia Bolln kann die Tat nicht fassen. „Mich hat das stark schockiert“, sagt die 20-Jährige. „Die Schlägerei war gegen 18 Uhr, das war’s noch hell und viel los. Dass sowas in Passau passieren kann...“ Ihre Freundin Annalena Göttl nickt. „Das ist ein ungutes Gefühl“, sagt die 18-Jährige.

Die Mittelschüler machen sich auf den Rückweg, schweigend. „Bitte bleibt auf dem Weg in Gedanken bei Maurice“, sagt Religionslehrer Wenninger vor dem Aufbruch. „Sowas darf nicht mehr passieren.“

Von Mirjam Uhrich und Ute Wessels