„Niveau sinkt auf null“: Hochwasser-Opfer aus Passau klagt über Sprayer – und macht ihnen ein Angebot

Von: Felix Herz

Ein Eigentümer in Passau beschwert sich mit einem ausführlichen Zettel über Sprayer, die seine Hauswand mit einem Graffiti versahen. © Screenshot Instagram / Notesofgermany

Ein Zettel aus Passau macht derzeit im Netz die Runde. Darin bittet ein Hausbesitzer höflich, Sprayer, die seine Wand beschmierten, dies zu unterlassen.

Passau – Graffiti hat sich als Streetart fest etabliert. Die künstlerischen Verzierungen sind aber nicht immer legal – auch wenn sie in manchen Fällen im Nachhinein ein echter Glücksfall sind, wie bei dem Banksy-Graffiti in England, das den Immobilienwert des Hauses explodieren ließ. Bei diesem Fall aus Passau dürfte es sich jedoch nicht um millionenschwere Streetart handeln – sondern vielmehr um ein echtes Ärgernis für den Hausbesitzer.

Hausbesitzer mit Bitte an Sprayer: Ich bedanke mich für Ihr Verständnis

Auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ wurde jüngst der Zettel eines Passauer Hausbesitzers gepostet, der sich mit einer Bitte an Sprayer widmet. Neben dem Zettel ist eine größere Stelle zu sehen, auf der allem Anschein nach ein Graffiti übersprüht wurde. In dem öffentlichen Schreiben bittet der Hausbesitzer die Sprayer höflich um Nachsicht und nicht mehr seine Hauswand zu besprühen. Dabei gibt er an, von dem Hochwasser aus dem Jahr 2013 betroffen zu sein. Der Zettel hängt bereits seit vielen Jahren an der Hauswand – und ist vor allem unter Passauer Studenten wohlbekannt.

Sprayer sprühten ein Graffiti an die Hauswand dieses Eigentümers – der wehrte sich mit einem Zettel – und bittet um Nachsicht. © Screenshot Instagram / Notesofgermany

Höflich bittet der Eigentümer die Sprayer, sollten sie etwas gegen ihn haben, es persönlich zu klären, oder, sollte dem nicht so sein, das Beschmieren seiner Hauswand zu unterlassen. Nach den Unkosten durch das Hochwasser in Passau könne er es sich nicht leisten, die Hauswand jedes Mal aufs Neue zu streichen.

Hausbesitzer mit Angebot an Sprayer: „Kaffee und Kuchen“

Abschließend macht der Verfasser des Zettels den Sprayern noch ein Angebot. Über die Sache könne man sich auch gerne bei „Kaffee und Kuchen unterhalten“, heißt es. Eine höfliche Bitte, Eigentumsbeschädigung zu unterlassen, garniert mit einer Einladung zu Kaffeekränzchen – bleibt nur zu hoffen, dass der Hausbesitzer mit seiner freundlichen Herangehensweise Erfolg hatte.

Das hoffen auch die Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram. Ein User findet das Ganze aber überhaupt nicht lustig, er bedauert die Entwicklung in der Sprayer-Community. Früher habe es mal einen Ehrenkodex gegeben, schreibt er, Kirchen, Denkmäler und Privateigentum seien tabu gewesen. „Das Niveau sinkt auf null!“, schließt er seinen frustrierten Kommentar. Würde der Hausbesitzer wahrscheinlich so unterschreiben. (fhz)

