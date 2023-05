Nichts ging mehr: Golden Retriever sorgen für Totalsperre auf Autobahn in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Zwei Golden Retriever legten die Autobahn 3 bei Passau lahm (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Zwei Hunde waren am Samstag auf der A3 bei Passau unterwegs. Sie liefen in beiden Fahrtrichtungen und lösten so eine Totalsperre aus.

Passau - Zwei freilaufende Hunde haben auf der A3 bei Passau eine Totalsperre verursacht. Autofahrer hätten die Golden Retriever entdeckt und die Polizei alarmiert, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag, 7. Mai.

Golden Retriever laufen über Autobahn in Bayern - und sorgen für Totalsperre

Weil die Hunde in beiden Fahrtrichtungen unterwegs waren, ging am Samstagmorgen auf der A3 in Höhe der Donaubrücke gar nichts mehr - weder nach Regensburg, noch nach Österreich. Eines der Tiere konnte schließlich eingefangen und den Besitzern zurückgegeben werden. Der andere Golden Retriever sei von allein weggelaufen und gegen Mittag wohlbehalten zuhause angekommen.

Nach Angaben der Passauer Verkehrspolizei waren die Golden Retriever ausgerissen und bei ihrer Tour schließlich auf der Autobahn gelandet. (kam/dpa)

