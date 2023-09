Flammen-Inferno in Niederbayern: 20 Fahrzeuge brennen auf einen Schlag komplett aus

Von: Leyla Yildiz

In Niederbayern sind circa 20 Fahrzeuge Opfer von Flammen geworden. Sie brannten komplett aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Passau - Ungefähr 20 Fahrzeuge, die in der Nähe einer Autowerkstatt in Passau abgestellt waren, fielen einem Brand in den Morgenstunden des Donnerstags (31. August) zum Opfer und wurden völlig zerstört, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte. Der rasche Einsatz von örtlichen Feuerwehreinheiten verhinderte erfolgreich ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge sowie auf angrenzende Gebäude. Diese wurden jedoch leicht in Mitleidenschaft gezogen. Zum Glück befanden sich keine Personen in unmittelbarer Gefahr.

Feuer wütet in Passau: Circa 20 Fahrzeuge komplett niedergebrannt

Die enormen Rauchentwicklung und die intensiven Löscharbeiten zwangen die Einsatzkräfte dazu, die vielbefahrene B12 vorübergehend für den Verkehr zu sperren. Um die Helfer vor Ort zu unterstützen und bei den Ermittlungen behilflich zu sein, wurde auch ein Polizeihubschrauber der Polizeiinspektion Passau mobilisiert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernahm daraufhin die Untersuchungen zum Brandgeschehen, die derzeit noch in vollem Gange sind. Die genaue Ursache des verheerenden Feuers ist laut Polizeipräsidium Niederbayern noch unklar, doch die Ermittler schließen keine Möglichkeit aus. Sowohl fahrlässige als auch vorsätzliche Brandstiftung werden als potenzielle Szenarien in Betracht gezogen, ebenso wie ein möglicher technischer Defekt. Die Schadenssumme wird vorläufig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Nach Brand von Fahrzeugen: Polizei sucht Zeugen

Personen, die im Zusammenhang mit dem Brandfall wichtige Informationen liefern können, vor allem zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Zeit des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer (08 51)/95 11 0 zu melden.

