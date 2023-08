Traurige Gewissheit: Toter in der Donau ist vermisster Mann (21)

Von: Leyla Yildiz

In der Donau wurde ein toter Mann entdeckt (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Eine Leiche wurde am Donnerstagabend aus der Donau bei Vilshofen gezogen. Ein 21-Jähriger war einem Badeunfall zum Opfer gefallen.

Update 18. August, 15.57 Uhr: Inzwischen ist klar: Bei dem leblos in der Donau gefundenen Mann handelt es sich um den 21-Jährigen, der nach einem Badeunfall in der Isar (siehe Ursprungsmeldung) vermisst worden war. Die Suche nach ihm war zunächst ohne Erfolg geblieben.

Tote Person aus Donau gezogen: Kripo ermittelt, ob es sich um Vermissten aus der Isar handelt

Ursprungsmeldung:

Vilshofen an der Donau - In der Nähe von Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) bei Besensandbach ist laut Polizei aus der Donau eine tote Person gezogen worden. Derzeit steht noch nicht fest, ob es sich um den bislang vermissten Mann nach einem Badeunfall handelt. Den Fall sowie die Identität der toten Person prüft die Kriminalpolizei laut der Aussage einer Polizeisprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern derzeit noch.

Der Mann war am Dienstag (15. August) seiner Freundin in der Isar bei Plattling (Landkreis Deggendorf) zur Hilfe geeilt, ging aber selbst im Wasser unter. Die Suche nach dem jungen Mann blieb bislang erfolglos. Nicht weit weg von Plattling geht die Isar in die Donau über, weshalb die Kripo nun einem möglichen Zusammenhang nachgeht. (ly)

