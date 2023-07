Archäologischer Fund? Menschlicher Schädel bei Bauarbeiten in Bayern entdeckt

Von: Leyla Yildiz

In Niederbayern wurde ein menschlicher Schädel gefunden. © dpa/symbolbild

In Niederbayern wurde im Rahmen von Bauarbeiten ein menschlicher Schädel gefunden. Die Kriminalpolizei Passau war vor Ort.

Kirchham - Im Zuge von Bauarbeiten zur Erweiterung der Autobahn 94 in Niederbayern ist ein menschlicher Schädel entdeckt worden. Die Experten vermuten, dass es sich um einen archäologischen Fund handeln dürfte.

Bei Bauarbeiten zu Autobahn-Erweiterung: Menschlicher Schädel endeckt

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch (26. Juli) mitteilte, stießen die Bagger am Tag zuvor in Kirchham (Landkreis Passau) auf den Schädel. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Kreisarchäologe des Landratsamtes Passau waren vor Ort, um den Fund zu untersuchen und zu datieren. Es könne sich um Überreste der Vor- oder Frühgeschichte handeln, hieß es. (dpa/ly)

