Coronavirus in Passau: Inzidenz bei über 200 - 38 Menschen im Krankenhaus

von Katarina Amtmann

Deutschland befindet sich im Teil-Lockdown. Grund sind die gestiegenen Corona-Zahlen. Auch in Passau ist die Sieben-Tage-Inzidenz hoch.

Ganz Deutschland befindet sich im Teil-Lockdown.

Zuvor waren die Corona-Zahlen stark gestiegen.

Auch Passau ist keine Ausnahme.

Passau - Deutschlandweit steigen die Corona*-Fallzahlen. Für den ganzen November gilt deshalb ein Teil-Lockdown. Diesen hatte Kanzlerin Angela Merkel* gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* bei einer Pressekonferenz verkündet. Einen Überblick über die Maßnahmen und geltenden Regeln finden Sie hier.

Coronavirus in Passau (Bayern): Drohbrief an Landrat - Bedrohungslage wird geprüft

Allerdings ist nicht jeder glücklich über die getroffenen Anti-Corona*-Maßnahmen. Ein Unbekannter machte kürzlich seiner Wut Luft - und schickte einen Drohbrief an den Passauer Landrat Raimund Kneidinger (CSU) sowie an das Gesundheitsamt. Als Folge wurden Polizisten am Domplatz sowie am Gesundheitsamt postiert. Vorerst nur, um das Gebäude zu sichern, wie die Polizei* mitteilte. Die Bedrohungslage müsse erst noch geprüft werden, hieß es. Was genau in dem Drohbrief stand, teilten die Beamten nicht mit.

Video: Drohbrief gegen Passauer Landrat wegen Corona-Maßnahmen

Coronavirus in Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz in Passau bei 202,6 - 38 Menschen im Krankenhaus

Dass die Maßnahmen aber notwendig sind, zeigt die hohe Sieben-Tage-Inzidenz* in der Drei-Flüsse-Stadt*: Diese beträgt 202,6 (Stand 11. November). Am Tag zuvor lag der Wert bei 232,9.. Laut Angaben der Stadt auf Facebook, sind aktuell „121 Personen im Stadtgebiet Passau* als aktiv zu bewerten.“ Weiter heißt es, dass derzeit 38 Personen mit Covid-19* im Klinikum Passau behandelt werden, vier davon befinden sich auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden.

Alle Informationen zum Coronavirus in Nürnberg und Augsburg finden Sie in unseren Tickern. Alle Nachrichten aus Passau und Umgebung sowie ganz Bayern lesen Sie immer bei uns.