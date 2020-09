200 Personen feiern "Instagram-Party" in Tiefgarage - und verstoßen gegen sämtliche Corona-Regeln

In Passau feierten rund 200 Menschen eine „Instagram-Party“ und verstießen gegen Corona-Regeln. (Symbolbild)

Polizei löst Veranstaltung auf

Rund 200 Menschen feierten in Passau eine „Instagram-Party“ und hielten sich dabei nicht an die Corona-Regeln. Die Polizei musste eingreifen.

Die Corona-Zahlen steigen, trotzdem trafen sich rund 200 junge Leute zu einer „Instagram-Party“ in Passau.

Die Teilnehmer hielten sich dabei nicht an Abstandsregeln, auch ein Hygienekonzept lag nicht vor.

Die Polizei musste eingreifen, rund 82 Personen bekamen eine Anzeige.

Passau - Rund 200 Personen haben sich am Samstagabend (29. August) in Passau* zu einer nicht angemeldeten Party getroffen. Demnach trafen sich die jungen Leute gegen 20.30 Uhr in der Tiefgarage bei der Berufsschule zu einer sogenannten „Instagram-Party“.

Corona: „Instagram-Party“ in Passau - Kein Abstand und kein Hygienekonzept vorhanden

Ein Hygienekonzept konnte nicht vorgewiesen werden, außerdem hielten sich die Teilnehmer auch nicht an die Abstandsregeln, die aufgrund des Coronavirus* gelten. Eine Anmeldung für die Feier lag ebenfalls nicht vor. Kurz darauf entdeckten die Beamten die Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Media Marktes. Die Polizisten* sperrten den Parkplatz ab und nahmen die Personalien der Partygäste auf.

Corona in Bayern: "Instagram-Party" in Passau - Polizei beendet Veranstaltung

„Vor Ort haben die Kräfte festgestellt, dass etwa 50 Fahrzeuge vor Ort sind. Zum Teil aus der Tuning-Szene“, zitiert News5 Polizeihauptkommissar Christian Waitzbauer. „Die Personen haben sich alle auf Instagram verabredet, zu einer Instagram Party. Vor Ort waren dann sich ungefähr 200 Teilnehmer, die mit Kräften der Bereitschaftspolizei mit Megaphon aufgefordert worden, dass die Veranstaltung beendet wird,“ so Waitzbauer weiter.

82 Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Der Veranstalter muss noch ermittelt werden.

