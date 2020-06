Mann (29) kracht mit Sportwagen in Gegenverkehr - Feuerwehr rätselt, warum der Fahrer starb

Im Landkreis Deggendorf ist ein Mazda-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und gestorben.

Auf regennasser Fahrbahn

Schlimmer Unfall in Niederbayern: Ein 29-Jähriger verlor am Montagabend die Kontrolle über seinen Sportwagen - und krachte in den Gegenverkehr.

Im Landkreis Deggendorf bei Passau ist ein Mazda -Fahrer in den Gegenverkehr gekracht.

noch am . Die Feuerwehr rätselt über den Unfallhergang.

Schwerer Unfall im Landkreis Deggendorf: Mazda-Fahrer stirbt

Iggensbach - Warum dieser Unfall geschah, ist noch völlig unklar. Laut Polizeipräsidium Niederbayern war der 29-jährige Fahrer eines Mazda-Sportwagens gegen 19.30 Uhr zwischen Außernzell und Iggensbach im Landkreis Deggendorf unterwegs.

+ Der BMW des Mannes aus Gera krachte mit seiner Seite in den Mazda. © Auer Alexander

In einer Linkskurve verlor der Mann, der aus Passau stammt, offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und in den Gegenverkehr.

BMW-Fahrer wird bei Unfall verletzt

In diesem bewegte sich zu dem Zeitpunkt ein BMW. Der Fahrer, ein 37-Jähriger aus Gera, erfasste mit seinem Auto den Mazda seitlich.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Passauer tun. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Mann aus Gera wurde verletzt.

Nahe Passau: Feuerwehrler am Unfallort rätseln über Ursache

Warum der Unfall so schlimm ausging, ist für die erfahrenen Feuerwehrleute von Iggensbach rätselhaft. „Das Unfallauto mit der tödlich verletzten Person war eigentlich nicht so stark deformiert, dass man sagt, diese Person hatte keine Chance.

+ Der Sachschaden bei dem Unfall liegt bei ca 130.000 Euro. © Auer Alexander

Das zweite Auto ist eigentlich auch nichts Schlimmeres, deswegen ist es für uns auch verwunderlich, dass die Person auch verletzt war“, sagt Hermann Kufner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Iggensbach.

Crash im Landkreis Deggendorf: Unfallgutachten muss nun Ursache klären

Ein Unfallgutachten muss nun Genaueres klären. Die Straße war zum Unfallzeitpunkt regennass. Und sie ist sehr kurvig. Sie wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Bei den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 130.000 Euro.

