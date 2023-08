Lkw überrollt Frau auf Rastanlage in Bayern und fährt weiter: Touristin schwebt in Lebensgefahr

Von: Katarina Amtmann

Eine Touristin aus Belgien wurde auf einer Rastanlage in Niederbayern von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer fuhr weiter.

Passau - Auf der Rastanlage Donautal-Ost an der A3 nahe Passau hat sich am Donnerstag (24. August) gegen 21 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Eine 64-jährige Touristin aus Belgien wurde von einem Hängerzug erfasst und überrollt, während sie zu Fuß auf der Rastanlage unterwegs war. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Lkw erfasst Frau auf Rastanlage nahe Passau: Touristin schwebt in Lebensgefahr

Die schwer verletzte Touristin wurde nach einer Erstversorgung vor Ort umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sofort eine Operation durchgeführt wurde. Die Frau schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Die Zeugen des Vorfalls beschrieben den Lastzug als einen Lkw mit Planenaufbau und der Aufschrift „DB“. Möglicherweise habe der „verantwortliche Fahrer den Anstoß nicht wahrgenommen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Nach Unfall mit belgischer Touristin: Polizei sucht Fahrer des Lkw

In enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um die Spurensicherung am Unfallort durchzuführen. Die Unfallaufnahme erforderte vorübergehend die Sperrung der Zufahrt zur Rastanlage.

Die Ermittlungen bezüglich des Verursacherfahrzeugs und dessen Verbleib sind derzeit noch im Gange. Die Polizei ruft den Fahrer des Lkw sowie eventuelle Zeugen dazu auf, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Passau in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0851/9511-5021 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.