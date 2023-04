Jugendliche (16) stirbt als Beifahrerin bei Unfall in Passau – Fahrer (22) übersah entgegenkommendes Auto

Von: Elisa Buhrke

Bei einem Autounfall in Passau ist eine Jugendliche verstorben. Sie erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine junge Frau (16) ist bei einem Autounfall in Passau verstorben. Der Unfallfahrer übersah einen entgegenkommenden Wagen.

Passau - Bei einem Autounfall in Passau ist eine 16-Jährige ums Leben gekommen. Die Jugendliche aus dem Landkreis Freyung-Grafenau saß am Donnerstagabend, 6. April, als Beifahrerin im Wagen eines 22-Jährigen, wie die Polizeiinspektion Passau mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen übersah der junge Mann ein entgegenkommendes Auto, als er an der Bundesstraße 85 links abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Autounfall in Passau – Jugendliche stirbt im Krankenhaus

Aufgrund ihrer Verletzungen verstarb die Jugendliche kurz nach dem Unfall im Krankenhaus. Der Fahrer sowie beide Insassen des zweiten Unfallwagens wurden leicht verletzt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden etwa 60.000 Euro. Um die Unfallursache aufzuklären, ermittelt von Polizei und Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter. Im Bereich des Unfalls war die B85 für mehrere Stunden gesperrt.

