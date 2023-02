Jugendlicher (17) klaut Auto in Berlin – und fährt damit 600 Kilometer bis nach Passau

Auf Heimatbesuch

Ein 17-jähriger Jugendlicher fährt mit einem gestohlenen Auto von Berlin bis nach Passau – dort erwischt ihn die Polizei.

Berlin/ Passau – Dafür, dass er nicht mal alleine hinterm Steuer sitzen darf, ist er erstaunlich weit gekommen: Am Sonntagabend, 19. Februar, stoppte die Polizei einen 17-Jährigen in Passau, der mit einem gestohlenen Auto in seine alte Heimat unterwegs war. Der Jugendliche wohnt mittlerweile in Berlin, ist aber in der Drei-Flüsse-Stadt aufgewachsen und wollte dort seine Familie besuchen.

Wie die Polizeiinspektion Passau am Montag, 20. Februar, berichtete, war das Auto bereits als gestohlen gemeldet. Die automatische Kennzeichenerfassung auf der Autobahn in Niederbayern löste deshalb eine Warnmeldung aus.

Jugendlicher fährt mit gestohlenem Auto 600 Kilometer – Polizei erwischt ihn in Passau

Laut Angaben der Passauer Neuen Presse handelte es sich bei dem entwendeten Wagen um einen Jaguar im Wert von etwa 18.000 Euro. Der Jugendliche muss sich nun wegen mehrerer Anzeigen verantworten und wurde von der Polizei an seine Eltern übergeben. (dpa/elb)

