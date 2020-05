Kommunalwahl 2020 in Passau: Ergebnisse für die OB-Wahl und den Stadtrat

Passau wählt am 15. März 2020

Passau wählt Oberbürgermeister und Stadtrat neu - die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 finden Sie hier bei uns am Wahlabend.

Die Kommunalwahl Bayern ist für den 15. März 2020 anberaumt.

und votieren. An dieser Stelle finden Sie am Wahlabend alle fertig ausgezählten Ergebnisse der Kommunalwahl in Passau. Außerdem gibt es hier alle Ergebnisse aus Bayern und die wichtigsten News in unserem Bayern-Ticker.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Stadtratswahlen +++

Update um 20.27 Uhr: In Passau ist der amtierende Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) erneut ins Amt gewählt worden. Mit 54,6 Prozent der Stimmen verteidigte er nach vorläufigen Zahlen die absolute Mehrheit - mit einem Stimmenverlust im Vergleich zur Wahl 2014. Damals erreichte er noch 64,7 Prozent der Stimmen. Georg Steiner (CSU) kam mit 20,2 Prozent auf Rang zwei. Ihm folgt mit 9,0 Prozent Urban Mangold für ÖDP/Aktive.

Update vom 15. März 2020, 18.02 Uhr: Die Wahllokale in Passau sind inzwischen geschlossen. Die Stimmenauszählung bei der Kommunalwahl in Bayern ist in vollem Gange.

Kommunalwahl 2020 in Passau: Ergebnisse - OB-Wahl und Stadtrat

Passau - Die Passauer sind bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern am 15. März dazu aufgerufen, ihre kommunalen politischen Vertreter neu zu wählen. Im Wahllokal* (oder bei Briefwahl* per Post) erhalten die Wähler mehrere Stimmzettel für die Wahlen zum Oberbürgermeister* (OB) und zum Stadtrat. Falls es bei der Personenwahl des OB zu einer Stichwahl* kommt, fällt diese auf den 29. März 2020. Dies ist der Fall, falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen erhält.

Kommunalwahl 2020 in Passau: Ergebnisse für OB und Stadtrat ab 15. März

OB-Wahl in Passau: Für welche Kandidaten 2020 kommen die ersten Ergebnisse?

Bereits am Wahlabend können die Passauer die Ergebnisse der OB-Wahl 2020 erwarten, da die Stimmzettel hier vergleichsweise simpel und schnell ausgezählt sind. Sie kommen daher als Erstes an die Reihe.

Seit 2008 leitet Jürgen Dupper (SPD) das Rathaus Passau. Bei der Kommunalwahl Bayern 2020 geht er erneut ins Rennen. Neben ihm bewerben sich für den Chefsessel im Rathaus noch:

Stadtratswahl Passau 2020: Wie ist die Sitzverteilung aktuell?

Deutlich komplizierter ist die Auszählung des Wahlergebnisses in Passau bei der Stadtratswahl. Dank Kumulieren und Panaschieren* können die Wähler ihrer Kreuze taktisch setzen und so das Ergebnis einzelner Kandidaten beeinflussen - in Passau haben sie, gemäß der Anzahl der Sitze, 45 Kreuze. (Nach dem gleichen Prinzip funktioniert die Wahl zum Gemeinderat*, der Stadtrats-Entsprechung in den bayerischen Gemeinden.)

Bei den vergangenen Kommunalwahlen 2014 schnitten die Parteien und Listen in Passau wie folgt ab:

