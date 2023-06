Landtagswahl 2023 in Passau und Niederbayern: Stimmkreise, Parteien, Kandidaten

Von: Christian Einfeldt

Landtagswahl in Niederbayern: Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag.

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl. Einen Überblick über die Stimmkreise und Direktkandidaten für die Region Passau und Niederbayern finden Sie hier.

Passau – Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. Alle Menschen, über 18 Jahren und mit Erstwohnsitz in der Region Niederbayern können Einfluss auf Fragen nehmen, die den Wahlkampf 2023 bestimmen: Wie gestaltet sich der bayerische Landtag die nächsten fünf Jahre. Welche Spitzenkandidaten ziehen ins Münchner Maximilianeum? Welche Politiker und Parteien erhalten die meisten Stimmen? Die Vorbereitungen auf den Wahlkampf 2023 haben begonnen. Merkur.de mit einem Überblick für die Region Niederbayern und Passau.

Landtagswahl 2018: So hatte Passau und Niederbayern das letzte Mal gewählt

Nach Landtags-, Kommunal-, Europa- und Bundestagswahl wieder Landtagswahl: Wie bereits vor fünf Jahren bestimmt der Ausgang die Konstellation des bayerischen Landtages. Die politischen Entscheidungen, auf die Passau und Niederbayern Einfluss nimmt, machen sich auf mehreren Ebenen bemerkbar. Es geht um die Haushaltsausgaben, die spezifische Gesetzgebung im Freistaat – nicht zuletzt um die Wahl des Ministerpräsidenten, die von den gewählten Landtagsabgeordneten entschieden wird.

2018 waren es 69,6 % der niederbayerischen Bevölkerung, die die Zukunft des Freistaates mitgestalten wollte. Die Wahl fiel mit der Erststimme auf den Direktkandidaten, mit der zweiten Stimme auf die unterstützte Partei. Welchen Wahlausgang hatte die Landtagswahl 2018 zur Folge? Wie 2023 in Niederbayern gewählt wurde – und wie sich die Ergebnisse im landesweiten Vergleich einordnen lassen, zeigen nachfolgende Darstellungen.

Landtagswahl 2018: Die Ergebnisse in den Stimmkreisen von Niederbayern

CSU Grüne SPD Freie Wähler FDP AFD Sonstige Deggendorf: 42,8 % 8,8 % 5,5 % 16,4 % 3,4 % 15,6 % 7,5 % Dingolfing: 37,9 % 10,1 % 6,5 % 19,4 % 3,7 % 13,7 % 8,7 % Kelheim: 33,7 % 11 % 6,4 % 24,6 % 3,3 % 11,5 % 9,5 % Landshut: 28,7 % 15,3 % 6,8 % 23,6 % 5,6 % 11 % 8,9 % Passau-Ost: 36,1 % 11,2 % 8,2 % 13 % 6,5 % 13,9 % 11,2 % Passau-West: 41 % 9,8 % 7,4 % 14,7 % 4,1 % 14,1 % 8,9 % Regen, FRG: 38 % 8,5 % 6,2 % 16,2 % 7,3 % 16,2 % 7,6 % Rottal-Inn: 43,2 % 10 % 5,1 % 16 % 3,8 % 11,7 % 10,2 % Straubing: 44,4 % 9 % 4,6 % 16,1 % 3,9 % 13,5 % 8,5 %

Landtagswahl-Ergebnisse von Niederbayern ins Verhältnis gesetzt: Wie sich der Landtag nach 2018 verändert hat

CSU Grüne SPD Freie Wähler FDP AFD Sonstige Bayern: 37,2 % 17,5 % 9,7 % 11,6 % 5,1 % 10,2 % 5,4 % Niederbayern: 38,1 % 10,6\t% 6,3 % 17,9\t% 4,7 % 13,4 % k.A.

Die Landtagswahl teilte auch 2018 die Parteienlandschaft und Gewinner und Verlier auf. Zu den Gewinnern zählten die Grünen (+9 %), aber auch die AFD (10,2 %). Die CSU blieb im Bundesland die stärkste politische Partei – musste dennoch einen Verlust von 10,4 % im Vergleich zur vorherigen Wahl 2013 in Kauf nehmen.

Die selbsternannte „Heimatkoalition“ der CSU und Freien Wähler gilt seit Inkrafttretens des Koalitionsvertrag am 5. November 2018 als treibende Kraft bayerischer Lokalpolitik. Am 6. November 2018 ernannten 110 Landtagsabgeordnete (89 Gegenstimmen, drei Enthaltungen) Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten.

Auf die Sitzverteilung im Landtag hatte die Wahl 2018 folgenden Einfluss: 85 Sitze gingen an die CSU, 22 an die SPD, 38 an die Grünen, 27 an die Freien Wähler, 22 an die AFD und elf an die FDP.

Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2018:

CSU: 85 Sitze

Bündnis 90/Die Grünen: 38 Sitze

Freie Wähler: 27 Sitze

SPD: 22 Sitze

AFD: 22 Sitze

FDP: 11 Sitze

Die wichtigsten Informationen zur bayerischen Landtagswahl 2023 in der Übersicht: Wann ist die nächste Landtagswahl Bayern? Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober 2023 statt. Wie oft gibt es eine Landtagswahl? Deutschlandweit wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt (Ausnahme: In Bremen findet die Landtagswahl alle vier Jahre statt). Wie funktioniert die Landtagswahl in Bayern? Bayerische Bürger wählen innerhalb ihres Stimmkreises einen Abgeordneten für den Landtag. Die Zweitstimme unterstützt die vom Wähler bevorzugte Partei. Welche Parteien treten zur Landtagswahl in Bayern an? Bei der letzten Landtagswahl 2018 in Bayern standen folgende Parteien zur Wahl: CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Die Linke, AFD, Bayernpartei, Humanisten, ÖDP, Die Partei, Partei für Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei und V-Partei³. Wie viele Landtagsabgeordneten hat Bayern? Der bayerische Landtag hat 180 Mitglieder. Aktuelle Wahlumfrage (Stand: 6. Juni 2023), GMS-Institut - CSU: 41 % - Freie Wähler: 11 % - Grüne: 14 % - AFD: 12 % - SPD: 10 % - FDP: 4 %

Landtagswahl 2023: Welche Stimmkreise gibt es in Niederbayern?

Damit jede Stimme landesweit die gleiche Gewichtung hat, ist jede Region in Wahl- und Stimmkreisen unterteilt. In Niederbayern gibt es neun Stimmkreise: Deggendorf, Dingolfing, Kelheim, Landshut, Passau-Ost, Passau-West, Regen, Freyung-Grafenau, Rottal-Inn und Straubing. Da die Aufteilung in Stimmkreisen wesentlich von der jeweiligen Einwohnerzahl abhängt, informiert die Staatsregierung über potenzielle Umverteilung in ihrem Stimmkreisbericht. In welchem Stimmkreis Sie zwei Kreuze machen, hängt von dem Erstwohnsitz ab. Im Vorfeld der Wahl erhalten Bürger in einer Wahlbenachrichtigung die Auskunft, zu welchem Stimmkreis sie zugeordnet werden.

Alle Stimmkreise in Niederbayern:

201 Deggendorf

202 Dingolfing

203 Kelheim

204 Landshut

205 Passau-Ost

206 Passau-West

207 Regen, Freyung-Grafenau

208 Rottal-Inn

209 Straubing

Landtagswahl 2023: Das sind die Direktkandidaten für Niederbayern

Die letzten Wochen und Monate legten Bayerns Parteien den Grundstein für den anstehenden Wahlkampf. Die CSU, Grünen, Freien Wähler SPD, AFD, FDP, Die Linken und die ÖDP gaben ihre Direktkandidaten bekannt. Folgende Politiker stehen in Niederbayern mit der Erststimme der Wähler zur Wahl:

Direktkandidaten für Niederbayern:

Stimmkreis 201 – Deggendorf:

SPD: Iris Hofmann

Grüne: Christine Jahn, Christian Heilmann

Stimmkreis 202 – Dingolfing:

SPD: Dr. Bernd Vilsmeier

Grüne: Tobias Martin, Ines Helmer

Stimmkreis 203 – Kelheim:

SPD: Luisa Haag

Grüne: Daniel Elsner, Daniel Stephan

Stimmkreis 204 – Landshut:

SPD: Ruth Müller

Grüne: Johannes Hunger, Franziska Schmidt

Stimmkreis 205 – Passau-Ost:

SPD: Christian Flisek

Grüne: Jutta Koller, Diana Niebrügge

Stimmkreis 206 – Passau-West:

SPD: Johannes Just

Grüne: Marc Kuhnt, Veronika Lippl

Stimmkreis 207 – Regen, Freyung-Grafenau:

SPD: Josef Süß

Grüne: Anton Schuberl, Moritz Gierl

Stimmkreis 208 – Rottal-Inn:

SPD: Fabian Gruber

Grüne: Mia Goller, Günther Reiser

Stimmkreis 209 – Straubing:

SPD: Marvin Kliem

Grüne: Feride Niedermeier, Miriam Baumgartner

Bezirkswahl 2023: Bayerns Wahlkreise legen sich auf Bezirksräte fest

Zeitgleich zur Landtagswahl findet am 8. Oktober 2023 noch eine andere Wahl in Bayern statt: die Bezirkswahl. Der Freistaat ist in sieben Wahlkreisen aufgeteilt: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst vor die Wahl gestellt, die Bezirksräte ihrer Region mitzubestimmen. Wie bei der Landtagswahl geschieht das mit der Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme geht auch hier an den Direktkandidaten, während die Zweitstimme für einen Listenbewerber bestimmt ist.

Alle Wahlkreise in Bayern :

: Oberbayern (31 Stimmkreise, 61 Landtagssitze)

Niederbayern (9 Stimmkreise, 18 Landtagssitze)

Oberpfalz (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Oberfranken (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Mittelfranken (12 Stimmkreise, 24 Landtagssitze)

Unterfranken (10 Stimmkreise, 19 Landtagssitze)

Schwaben (13 Stimmkreise, 26 Landtagssitze)

