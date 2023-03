„Wegsperren oder reden?“: Klima-Aktivisten kleben sich in Passau auf die Straße – die meisten sind über 60

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Klimaprotestler haben sich in Passau auf die Straße geklebt (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Unterstützer der Letzten Generation haben sich in Passau auf die Straße geklebt. Die meisten Demonstranten waren über 60 Jahre alt.

Passau - In Passau kam es am Montag, 6. März, aufgrund erneuter Protestaktionen im Bereich Anger/Hängebrücke zu Verkehrsbehinderungen. Das teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich gegen 7.30 Uhr mehrere Aktivisten auf der Fahrbahn festgeklebt.

Klimaprotest in Passau: Aktivisten kleben sich auf Fahrbahn

Die Letzte Generation hat sich am Morgen bereits zu den Protesten in Passau geäußert. Unterstützer der Letzten Generation hätten sich versammelt und den Verkehr auf der Angerstraße zum Erliegen gebracht. Die Mehrzahl sei über 60 Jahre alt und entschlossen, „friedlich gegen die unumkehrbare Zerstörung unserer Lebensgrundlagen Widerstand zu leisten.“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Letzte Generation - Droht hartes Vorgehen gegen Aktivisten?

„Laut Polizeiaussagen hat sich der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper mit Polizei und Staatsanwaltschaft auf ein hartes Vorgehen verständigt. Die Protestierenden sind sich dessen bewusst. Einigen von ihnen könnten nun bis zu 30 Tage Haft in Stadelheim drohen“, heißt es in der Pressemitteilung der Letzten Generation weiter. Warum riskieren trotzdem so viele die mögliche Haftstrafe?

„Wegsperren oder reden?“ - Klimaprotest in Passau

„Ich will einfach nicht in 30 Jahren dabei zuschauen müssen, wie wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil uns Essen und Trinkwasser ausgehen. Und da fürchte ich mich auch nicht mehr, wenn der Oberbürgermeister uns mit Gefängnis droht“, wird ein 21-Jähriger zitiert.

Ende Januar hatten Vertreter der Letzten Generation die Stadt Passau zu Gesprächen eingeladen. Eine Reaktion des OBs gab es nicht. „Wir fragen uns, Herr Dupper, wegsperren oder reden? Wofür werden Sie sich entscheiden? Sind Sie der Meinung, dass das Gefängnis der richtige Ort für Menschen ist, die friedlich Widerstand leisten gegen die Zerstörung unser aller Lebensgrundlagen? Im Geiste der Demokratie halten wir Gespräche für sinnvoller. Wir stehen weiterhin dafür bereit“, erklärt ein 73-Jähriger, der bei der Aktion in Passau dabei ist.

Unterstützung erhalten die Aktivisten von zahlreichen Mitarbeitern und Studenten der Universität. Erstere hatten eine kürzlich veröffentlichte Erklärung unterzeichnet, die Studentenvertretung hatte jüngst ein Statement veröffentlicht.

Von der Marienbrücke hat man den perfekten Blick auf das weltberühmte Schloss Neuschwanstein. Den Ort nutzten Klimaaktivisten für ihren Protest.

Polizei beendet Klimaprotest in Passau

Gegen 8.30 Uhr beendete die Polizei die Aktion in Passau. „Fünf Personen im Alter zwischen 21 und 73 Jahren wurden von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen und Ermittlungsverfahren, u. a. wegen des Verdachts der Nötigung und dem Versammlungsgesetz eingeleitet. Sämtliche Verkehrsmaßnahmen sind beendet – die Fahrbahn ist wieder frei befahrbar“, heißt es dazu von der Polizei. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.