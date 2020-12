Über 1000 Pflanzen: Polizei entdeckt riesige Marihuana-Plantage in Wohnhaus - „Großgärtner“ nun in U-Haft

Anwohner meldeten süßlichen Geruch

von Katarina Amtmann schließen

Die Polizei hat in Sankt Oswald-Riedlhütte eine rieseige Marihuana-Plantage entdeckt. Die Beamten stellten über 1000 Pflanzen sicher.

Sankt Oswald-Riedlhütte - Im Keller trockneten Blätter, im Erdgeschoss wuchsen hunderte Pflanzen heran und im Obergeschoss waren etliche Setzlinge gelagert. Am Sonntag hat die Polizei* in Sankt Oswald-Riedlhütte (Niederbayern) eine riesige Marihuana-Plantage entdeckt.

Zwei Männer im Alter von 35 und 47 Jahren hatten sich in das Gebäude im Landkreis Freyung-Grafenau eingemietet und als Großgärtner betätigt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die Beamten stellten mehr als 1000 Pflanzen sicher. Diese trocknen nun beim Bayerischen Landeskriminalamt und werden anschließend analysiert.

Anwohner hatten zuvor einen penetranten, süßlichen Geruch gemeldet. Die beiden Pflanzenzüchter sind mittlerweile in

Untersuchungshaft. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Riesige Marihuana-Plantage entdeckt: Die Meldung der Polizei im Wortlaut

„Am vergangenen Sonntag (29.11.2020) durchsuchten Beamte der Polizeiinspektion Grafenau ein Wohnhaus in Sankt Oswald-Riedlhütte. Das Resultat: Mehr als 1.000 sichergestellte Marihuana-Pflanzen.

Zeugen meldeten der Polizeiinspektion Grafenau einen penetranten süßlichen Geruch in der Nähe eines mehrstöckigen Wohnhauses in Sankt Oswald-Riedlhütte. Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Grafenau konnte den Geruch eindeutig als Marihuana identifizieren. Folglich ordnete die Staatsanwaltschaft Passau* noch in derselben Nacht eine Wohnungsdurchsuchung an. Ein angeforderter Schlüsseldienst musste nicht mehr zur Tat schreiten, weil der Hausbewohner schließlich selbst die Tür öffnete und sich widerstandslos festnehmen ließ.



Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie mit der Durchsuchung des Wohnhauses begannen. Im Erdgeschoss konnte eine hochprofessionelle Aufzuchtanlage mit mehreren hundert Pflanzen festgestellt werden. Im Obergeschoss befand sich eine weitere Aufzuchtanlage für Jungpflanzen mit einigen hundert Setzlingen. Im Kellerraum stellten die Beamten schließlich noch zahlreiche zum Trocknen aufgehängte Pflanzen sicher. Insgesamt konnten über 1.000 Marihuana-Pflanzen sichergestellt werden. Die Pflanzen befinden sich nun zur Trocknung und Analyse beim Bayerischen Landeskriminalamt. Verantwortlich für die häusliche Marihuana-Plantage sind ein 35-jähriger Serbe und ein 47-jähriger Montenegriner. Sie hatten sich in dem Haus eingemietet und gemeinsam um die Pflege der Pflanzen gekümmert. Beide Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau vorläufig festgenommen und am Montag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau* vorgeführt. Mittlerweile wurden die Klein- bzw. Großgärtner in verschiedenen Justizvollzugsanstalten untergebracht.“

