Mann kracht in Gegenverkehr – Ehepaar und zwei kleine Kinder verletzt

Fünf Verletzte gab es bei einem Unfall in Niederbayern.

Verursacher schwer verletzt

Ein Mann geriet im Kreis Passau in den Gegenverkehr, er wurde schwer verletzt. Eine Ehepaar und seine Kinder (2 Jahre und 6 Monate) wurden ebenfalls verletzt.

Ortenburg - Bei Ortenburg (Landkreis Passau) hat sich am Donnerstag, 12. Januar, ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, gab es bei dem Frontalzusammenstoß zweier Autos fünf Verletzte, darunter zwei Kinder.

Autofahrer gerät bei Ortenburg in Gegenverkehr – Er kollidiert mit zwei Autos

Der Unfall geschah gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Jaging und Vilshofen. Demnach fuhr ein 24-Jähriger von Jaging Richtung Vilshofen. In einem Waldstück kam er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zuerst mit dem entgegenkommenden Auto eines 24-jährigen Mannes und schleuderte anschließend in den Pkw einer 30-jährigen Frau.

Ehepaar und Kinder bei Unfall in Niederbayern verletzt

Bei dem 24-jährigen Mann und der 30-jährigen Frau handelt es sich um ein Ehepaar, welches in zwei Fahrzeugen hintereinander von Vilshofen in Richtung Jaging unterwegs war. Im Fahrzeug des Ehemannes saß der Sohn (2), im Fahrzeug der Frau saß die kleine Tochter (6 Monate).

Der Unfallverursacher musste von den Feuerwehrleuten mit dem Rettungsspreizer aus seinem Wagen geborgen werden. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Ehepaar und ihre beiden Kinder wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht.

20.000 Euro Schaden nach Unfall in Niederbayern

An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehren aus Vilshofen, Aldersbach und Neustift im Einsatz. (kam)

