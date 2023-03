„Warum soll ich es wegschmeißen, wenn es Leute brauchen?“: Dönerladen-Besitzer verschenkt Essen

Für Ameer Al-Sudani ist eine Selbstverständlichkeit, denen zu helfen, die nichts haben. Wer es nicht leisten, bekommt an seinem Dönerstand das Essen deshalb geschenkt. Dabei hat der 29-Jährige selbst mit hohen Kosten zu kämpfen.

Passau - Ein Besuch in Erlangen und Nürnberg hat ihn wachgerüttelt. In der Frankenmetropole hat Ameer Al-Sudani gesehen, wie viele Bedürftige es gibt. Für den 29-Jährigen stand fest: den armen Menschen in seiner Heimatstadt Passau möchte er helfen. An seinem Dönerstand „Prince Döner“ in der Neuburger Straße in Passau, den er im April 2022 eröffnet hat, verschenkt er Döner an diejenigen, die ihn sich nicht leisten können. Es gibt eine Mahlzeit und ein Getränk. „Niemand soll hungern“, sagt Al-Sudani im Gespräch mit dem Merkur.de von IPPEN.MEDIA. „Was soll ich Essen wegwerfen, wenn es Leute gibt, die es brauchen?“

Dönerladen-Besitzer gibt Essen kostenlos an Bedürftige

Die Passauer nehmen es dankend an. Manchmal kommen fünf, sechs, Bedürftige im Monat, manchmal auch in der Woche, berichtet Al-Sudani. Das sind Menschen aus fast allen Altersschichten, es kommen Senioren genauso wie 35-Jährige. Armut kann jeden treffen. „Es gibt auch Menschen, die kurzfristig gar kein Geld haben, weil sie eine hohe Miete bezahlt haben, ein Angehöriger einen Notfall hatte.“ Diejenigen können einen Döner auch anschreiben.

„Man kann schnell in eine Notlage kommen“, sagt Al-Sudani, der Niederbayer mit irakischen Wurzeln. „Normalerweise geht man dann zu seiner Familie. Und in meinem islamischen Glauben sind für mich alle Menschen Familie.“ Deswegen will der Passauer helfen, niemand soll übersehen werden. „Also können die Menschen jederzeit zu ‚Prince Döner‘ kommen.“ Der Name ,Prince Döner‘ leitet sich ab von Al-Sudanis Vornamen. Ameer übersetzt bedeutet Prinz. Das Engagement für den guten Zweck ist für Al-Sudani Ehrensache. So ist er, wie er auch auf Facebook postet, im November mit seinem Team ebenfalls gerne bei der Leukämie-Gala in der Passauer Dreiländerhalle dabei.

Inflation und Energiekrise machen Dönerladen-Besitzer zu schaffen

Al-Sudani möchte vor allem denjenigen helfen, die es wirklich brauchen, die Bedürftigkeit nachweisen muss man nicht. Aber wenn jemand kommt und sagt, er kann nicht zahlen, stellt der 29-Jährige Fragen. Warum er sich das Essen nicht leisten kann. Wo der Betroffene arbeitet? Wo er wohnt? „Wenn ich zwanzig Döner mache und zwei verschenke, sterbe ich nicht“, sagt Al-Sudani. Aber er bittet darum, dass man diese Gutmütigkeit nicht ausnutzt.

Dabei hat der Passauer selbst mit hohen Kosten zu kämpfen. Das Fleisch, die Gurken, die Tomaten, der Salat: alle Lebensmittel, die Al-Sudani für seine Döner und all die anderen Gerichte braucht, die er anbietet, sind teurer geworden. Die meisten Zutaten muss er jeden Tag frisch einkaufen. Dazu kämpft er mit den gestiegenen Energiekosten. Al-Sudani muss seine Lebensmittel natürlich kühlen. Und der Dönerspieß läuft elf Stunden am Tag auf 400 Grad. Er war gezwungen, den Preis für seinen Döner auf sechs Euro anzuheben. „Eigentlich müsste man mich auslachen, wenn ich erzähle, dass ich auch noch Essen verschenke. Aber es ist so wichtig.“

Passauer Dönerstand-Besitzer verschenkt Essen an Bedürftige: und er ist nicht der einzige

In den großen Städten sei die Armut aber noch viel größer als im kleinen Passau. Al-Sudanis Empfinden nach, gebe es auch in der Landeshauptstadt viele Bedürftige. „Ich würde mich freuen, wenn vielleicht auch in München ein großes Geschäft, dass es sich leisten kann, überlegt, Essen zu spenden.“ Ein Dönerstand-Besitzer im Kreis Regensburg bietet seine Speisen Bedürftigen ebenfalls kostenlos an. Al-Sudani will weitermachen, sein Essen den Bedürftigen weiter schenken. Auf jeden Fall so lange seine eigenen Kosten ihm nicht über den Kopf wachsen. Denn sein Glaube lehrt ihm eine Sache: „Ich bin überzeugt, was man im positiven Sinne gibt kommt irgendwann zu einem zurück.“

