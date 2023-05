Nach Volksfest: Touristin in Bayern von Mann geschlagen und ausgeraubt

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann schlug eine Touristin und raubte sie aus (Symbolbild). © IMAGO / Rolf Poss

Die Touristin aus den USA befand sich auf dem Heimweg von der Maidult in ihr Passauer Hotel, als sie von dem Mann angesprochen und ausgeraubt wurde.

Passau - Eine Touristin wurde in Passau geschlagen und ausgeraubt. Darüber berichtet die Polizei Niederbayern am 1. Mai in einer Pressemitteilung.

Touristin aus den USA nach Maidult in Passau geschlagen und ausgeraubt

Die US-Touristin (49) befand sich gerade auf dem Nachhauseweg von der Maidult in ihr Hotel. In der Neuburger Straße wurde sie im Bereich des Audizentrums vom späteren Täter aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus angesprochen. Sie ignorierte den Mann, woraufhin er ihr unvermittelt ins Gesicht schlug. Außerdem entriss er ihr ihre Umhängetasche. Darin befanden sich ihr Smartphone, Kreditkarten und persönliche Dokumente. Die Gruppe flüchtete Richtung Innenstadt.

„Nachdem die Geschädigte über Passanten eine Verständigung der Polizei veranlasst hatte, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen initiiert, die bislang ohne Erfolg blieben“, so die Polizei weiter. Die Frau wurde bei der Tat leicht verletzt und ambulat versorgt.

Touristin in Passau ausgeraubt und geschlagen: So wird der Verdächtige beschrieben

auffallend klein mit circa 160 cm

circa 25 Jahre

schwarze Haare und Dreitagebart

in Begleitung von drei jungen Männern

Wer Hinweise zur Tat oder den Verdächtigen geben kann, soll sich bei der Polizei in Passau melden. (kam)

