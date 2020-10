Frau ertränkt - Urteil in Prozess um Tötung auf Verlangen erwartet

Landgericht Passau

Eine Frau hat 2019 ihre Freundin ertränkt - angeblich auf deren Wunsch hin. Nun steht vor dem Landgericht Passau das Urteil bevor.

Passau - In einem Prozess um Tötung auf Verlangen soll vor dem Landgericht Passau* am Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Der Staatsanwalt forderte für die 24 Jahre alte Angeklagte am Dienstag zweieinhalb Jahre Haft. Der Verteidiger plädierte auf eine zweijährige Bewährungsstrafe in Kombination mit einer Therapie. Die Frau hatte gestanden, eine Freundin im August 2019 in einem See nahe Passau* ertränkt zu haben - angeblich auf deren Wunsch hin.

Passau: Tötung auf Verlangen? Frau bittet Eltern ihrer Freundin um Entschuldigung

Die 24-Jährige hatte ausgesagt, sie und ihre Freundin hätten sich gemeinsam umbringen wollen. Dafür wollten sie mit einem Auto in einem See untergehen. Der Wagen sei jedoch im Schlamm steckengeblieben. Daraufhin habe die Freundin sie gebeten, sie zu ertränken. Das habe sie getan. In ihrem letzten Wort bat sie die Eltern der Toten um Entschuldigung und bedauerte, dass sie sich damals keine professionelle Hilfe geholt hatten. (dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Alle Nachrichten aus Passau und Umgebung sowie ganz Bayern lesen Sie immer bei uns.