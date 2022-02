Bewaffneter Überfall auf Agip-Tankstelle in Bayern: Verdächtiger flüchtet - er trägt auffällige Jacke

Von: Katarina Amtmann

In Passau wurde eine Agip-Tankstelle überfallen (Symbolbild). © IMAGO / Horst Galuschka

Ein Mann überfiel in Passau eine Agip-Tankstelle, der unbekannte Täter hatte eine Waffe. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Passau - Am Samstag (19. Februar) kam es in Passau zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Agip-Tankstelle in der Neuburger Straße. Der Vorfall geschah gegen 21.55 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

Bewaffneter Überfall auf Agip-Tankstelle in Passau

Der Pressemitteilung zufolge betrat kurz vor Betriebsschluss ein dunkel gekleideter Mann mit einer Pistole in der Hand die Tankstelle. Er forderte von der Angestellten (49) die Herausgabe der Tageseinnahmen. Sie gab dem bislang unbekannten Täter mehrere Hundert Euro. Er ergriff anschließend zu Fuß die Flucht über die Neuburger Straße stadtauswärts. Die 49-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Agip-Tankstelle in Passau überfallen: Angestellte beschreibt Verdächtigen

Sofort wurden umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

circa 25 Jahre alt

ungefähr 1,80 Meter groß

eckige, kantige Gesichtsform, „Hakennase“, Kurzhaarschnitt

Sonnenbrille

schwarzer Mund-/Nasenschutz

dunkle Sportjacke mit Kapuze, auffällige Adidas-Streifen an den Ärmeln; dunkle Hose; Schuhe mit weißen Sohlen, dunkle Handschuhe

dunkle Pistole

rote Einkaufstasche

Nach Überfall auf Tankstelle in Passau: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet: „Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Passau unter 0851/9511-0 melden. Sollte ein Tatverdächtiger gesehen werden, wird um sofortige Verständigung der Polizei über den Notruf 110 gebeten. Da der Täter bei der Tatausführung mit einer Pistole bewaffnet war, sollte an einen möglichen Tatverdächtigen keinesfalls herangetreten werden.“ (kam)

