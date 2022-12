Irre Verfolgungsjagd im Skoda an Weihnachten: „Deutlich Alkoholisierter“ verletzt Radler und zwei Polizisten

Von: Florian Naumann

Teilen

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bis in eine Kleinstadt-Sackgasse ist ein 38-Jähriger in Niederbayern vor der Polizei geflüchtet. Erst unter massivem Zwang konnte er gestoppt werden.

Passau – Erst eine mutmaßliche Fahrerflucht, dann eine gefährliche Verfolgungsjagd: Ein 38 Jahre alter, laut Bluttest „deutlich alkoholisierter“ Mann hat an Heiligabend in Passau und Umgebung mehrere Menschen verletzt und auch Sachschaden angerichtet.

Selbst von der Fahrt in eine Sackgasse in Vilshofen – mehr als 20 Kilometer vom Ausgangsort entfernt – wollte sich der Autofahrer in seinem Skoda zunächst nicht aufhalten lassen, wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Sonntag (25. Dezember) mitteilte. Er sei wegen erheblicher Eigen- und Fremdgefährdung in ein Bezirksklinikum eingewiesen worden.

Skoda-Fahrer erfasst Radler und rast davon

Begonnen hatte die zerstörerische Autofahrt nach Polizeiangaben mit einer Kollision mit einem Radfahrer in Passau. Der 38-Jährige habe den 57 Jahre alten Radler mit seinem Skoda Fabia erfasst. Das Opfer sei in einen Straßengaben gestürzt und habe in der Folge über Rückenschmerzen geklagt. Statt dem Mann zu helfen, habe der Autofahrer ihn aber beschimpft und sei unerlaubterweise weitergefahren.

Wenige Minuten später habe der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Kreisverkehr einen BMW touchiert – und sei ungebremst in Richtung der Gemeinde Fürstenzell südwestlich von Passau gefahren. Auch einen zur Fahndung eingesetzten Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht habe der Autofahrer ignoriert und sei mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Passau: Verfolgungsjagd an Weihnachten — Polizisten fassen Mann beim zweiten Versuch in Sackgasse

Die Flucht fand laut Polizei erst in Vilshofen ein Ende. Dort war der 38-Jährige in eine Sackgasse eingebogen. Selbst dort habe er aber noch versucht, in voller Fahrt zu wenden, zwei Polizeibeamte seien bei dem Versuch gescheitert, den Mann aus dem Fahrzeug zu ziehen. Sie stürzten und erlitten mittelschwere Verletzungen.

Einige Meter weiter sei das Auto aber nach einer Kollision mit einem Felsen zum Stehen gekommen. „Hier konnte der Fahrer mittels unmittelbarem Zwang aus dem Fahrzeug geholt und gefesselt werden“, teilte das Polizeipräsidium mit.

Die Bilanz der Fahrt: Ein Radfahrer im Klinikum, zwei verletzte und dienstunfähige Polizisten, Sachschaden in Höhe von geschätzten insgesamt 6.000 Euro an Mountainbike und BMW und Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer. Nun läuft ein Verfahren wegen Tätlichem Angriff, Gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und weiteren Delikten. Die Polizei bat zudem um Kontaktaufnahme von in Gefahr gebrachten Verkehrsteilnehmern bei der Polizeiinspektion Passau.

Bereits in der Nacht auf Heiligabend war in Oberbayern ein alkoholisierter 19-Jähriger mit seinem Auto frontal in den Wagen einer Seniorin gekracht. (fn)