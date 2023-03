Bayerischer Polizist springt kurzerhand in Fluss – und rettet Mädchen (7) aus der Strömung

Von: Adriano D'Adamo

Ein Beamter der Polizei Passau sprang in den Inn, um ein siebenjähriges Mädchen vor dem Ertrinken zu retten. Das Kind befindet sich dank ihm außer Lebensgefahr.

Passau – Am Dienstagnachmittag (7. März) waren zwei Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern an der Innpromenade in Passau unterwegs. Im Bereich der Marienbrücke kam ihnen ein Passant mit einer Rettungsstange entgegen, während weitere Passanten nach Hilfe riefen. Die Polizisten untersuchten die Situation und schritten zur Tat, denn ein kleines Mädchen war in den Fluss gefallen.

Passauer Polizist springt in den Inn, um Kind zu retten

Das siebenjährige Mädchen war zum Zeitpunkt, als die Beamten der Polizei sie bemerkten, aufgrund der starken Strömung in die Flussmitte unter der Marienbrücke getrieben worden. Alle Versuche, das junge Mädchen mit der Rettungsstange an Land zu ziehen, scheiterten und das Kind drohte zu ertrinken. Deswegen entschloss sich einer der beiden Polizisten in den Inn zu springen. Er schwamm rund 50 Meter, bis er das Kind erreichte. Der Beamte brachte die Siebenjährige ans Ufer und mit der Hilfe weiterer Passanten wurde das Mädchen über die hohe Kaimauer gehoben.

Die Passanten riefen bereits den Rettungsdienst. Das Mädchen konnte von den Einsatzkräften unverzüglich versorgt werden. Das Kind befindet sich nun außer Lebensgefahr und der Polizeibeamte sei zwar leicht unterkühlt, aber ansonsten unverletzt. Wie genau es zum Sturz des Mädchens in den Inn kam, ist noch unklar.

