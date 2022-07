Entspannte Stimmung bei Poolfestival 2022 in Passau: Shaggy springt erstmal ins Becken

Von: Klaus-Maria Mehr, Jan Ippen

Erst Wellenbad, dann Shaggy live - das gibt‘s nur beim Poolfestival Passau 2022. © Merkur.de

2019 feierte das Passauer Poolfestival mit Star Jean Paul Premiere. Nun, nach Corona, versuchte der Veranstalter eine Neuauflage mit Shaggy - mit Erfolg.

Passau - Ein lauer Wind weht an diesem Freitagnachmittag über das Erlebnisbad in Passau, kurz: peb. Der Wind kühlt ein bisschen, macht den Sommerabend noch angenehmer. Müsste er aber gar nicht, es gibt ja genug Schwimmbecken zum Abkühlen, die die rund 2800 Festival-Besucher gerade am Nachmittag noch rege nutzen, inklusive dem Stargast Shaggy übrigens. Der ist nach der Ankunft auch erstmal ins Becken gesprungen mit seiner ganzen Mannschaft.

Musik für jeden Geschmack, hier die Elektro-Bühne beim Passauer Poolfestival 2022. © Merkur.de

Poolfestival Passau 2022: Shaggy springt erstmal ins Becken

Shaggy sollte Garant dafür sein, dass der Erfolg von der Erstauflage des Poolfestivals 2019 wiederholt wird. Die Messlatte war hoch. Damals, vor Corona, konnte Veranstalter Karim Edokpolo Jean Paul als Headliner gewinnen und lockte damit 3000 Menschen aus einem Umkreis von bis zu 140 Kilometern in das etwas in die Jahre gekommene peb.

Shaggy sichtlich überrascht: Passau war wohl eine der kleinsten Spielorte von Shaggys Europa-Tournee. Festival-Veranstalter bekommt die Reaktion von Managern internationaler Künstler übrigens oft: „Passau? Where is Passau?“ © Merkur.de

Poolfestival in Passau: Neuauflage nach Mega-Erfolg 2019 geglückt - Zuschauerzahl fast auf Vor-Corona-Niveau

Der Coups ist ein zweites Mal geglückt, die Zuschauerzahl von 2019 fast erreicht, die Stimmung wieder ähnlich entrückt zwischen Freibadfamilienausflug und Konzertatmosphäre. Shaggy, dessen Durchbruch mit „Mr. Boombastic“ 1995 doch schon etwas zurückliegt, lockt möglicherweise ein etwas älteres Publikum als Jean Paul, die Mischung stimmt dennoch.

Sprang nach seiner Ankunft erstmal mit dem gesamten Team in den Pool: Shaggy beim Passauer Poolfestival 2022. © Merkur.de

Und die ist dem Veranstalter wichtig. „Das peb-Publikum hat einen recht hohen Altersschnitt“, sagt Edokpolo, das möchte er mit dem Festival ändern. Deshalb freut sich Edokpolo über die Unterstützung aus dem Rathaus um Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD), wenn es auch mehr sein könnte.

Gemischtes Publikum: Studenten und Shaggy-Fans der ersten Stunde stehen gemeinsam im peb. © Merkur.de

Fehlende Fördermittel: Poolfestival ist keine „Hochkultur“

Neidvoll blickt der Festival-Manager auf die Dreiländerhalle gegenüber des peb. Dort finden parallel die Europäischen Wochen Passau statt, die aus verschiedenen Kultur-Fördertöpfen reichlich querfinanziert wird. „Das ist halt Hochkultur.“ Dafür sei Geld da. Edokpolo darf zwar das Freibad für sein Festival nutzen, Geld gibt‘s allerdings keins. „Wir haben wahrscheinlich mehr Gäste, ein weiteres Einzugsgebiet und eine größere internationale Wirkung. Aber das Geld geht leider an uns vorbei.“

Leider nicht förderwürdig: das Passauer Poolfestival 2022, hier die Hip Hop- und Urban-Bühne. © Merkur.de

Die ganze Konzertbranche leidet bekanntermaßen unter dem Problem, das ja beileibe nicht neu ist, wenn auch verstärkt durch das Brennglas Pandemie. Das weiß auch Edokpolo, der als Mitglied im Team der Passauer Firma Everlasting Entertainment Events in 16 Städten und vier Ländern betreut. Dennoch, daheim tut das dann doch nochmal weh. „In Passau sind wir zuhause, das liegt uns schon am Herzen.“

Entrückte Stimmung zwischen Familienausflug ins Freibad und Konzert: das Poolfestival Passau 2022. © Merkur.de

Doch mit oder ohne Förderung. Das junge Publikum ist da, viele Studierende aus der Studentenstadt Passau und viele Wiederkehrer, die schon 2019 mit dabei waren. Gefeiert wird brav bis 22 Uhr, so durften auch 16-Jährige rein. Shaggy hätte eh nicht mehr Zeit gehabt. Er stieg sofort nach seinem Auftritt in den Tourbus, verrät sein Manager Paul Lee. Der Weltstar reist übrigens so bodenständig, wie er beim Poolfestival Auftritt wirkte: Das gesamte 16-köpfige Team fährt gemeinsam in einem Bus mit zwei Fahrern samt Equipment über Nacht bis nach London zum nächsten Auftritt.

