Dramatischer Unfall auf der Donau: Wasserski-Fahrer verliert Bein in Schiffsschraube – und wird nun vermisst

Von: Felix Herz

Auf der Donau in Niederbayern ist es zu einem schlimmen Unfall gekommen. Ein Wasserski-Fahrer hat dabei sein Bein verloren – und wird nun vermisst.

Obernzell – Ein 55-jähriger Wasserskifahrer wird nach einem Unfall auf der Donau im niederbayerischen Obernzell, Landkreis Passau, vermisst. Laut ersten Informationen der Polizei war der Mann am Sonntagnachmittag, 20. August, Wasserski hinter einem Boot gefahren. Dann geriet er unglücklicherweise in die Schiffsschraube, informierte ein Polizeisprecher. Er verlor dabei ein Bein und verschwand im Wasser des Flusses.

Auf der Donau in Niederbayern hat sich ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Wasserski-Fahrer war in die Schiffsschraube des Motorboots geraten und wird seitdem vermisst.

Dramatischer Unfall auf der Donau: Mann verliert Bein und wird vermisst

Ein Motorsportboot, gesteuert von seiner Frau, zog den 55-Jährigen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Als er fertig war, wollte er über das Heck des Boots wieder aufsteigen. Tragischerweise kam er dabei vermutlich mit der noch rotierenden Antriebsschraube in Kontakt und verlor ein Bein. Anschließend ging er unter und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Trotz weitreichender Suchaktionen von Wasserschutzpolizei, DLRG, Wasserwacht, Feuerwehr und zwei Hubschraubern konnte der Mann noch nicht aufgefunden werden. Für die Dauer der Suche wurde der Schiffsverkehr unterbrochen. Die Suche wird am Montag fortgesetzt. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Ehefrau und zwei andere Bootsinsassen. (fhz mit Material von dpa)

