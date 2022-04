Ukrainer darf nicht mitspielen: Tennisverband will keine Ausnahme für Flüchtling

Von: Laura May

Auf dem Tennisplatz kann er den Krieg vergessen: Yelisei Avtanonov flüchtete aus der Ukraine. © privat

Tennisspieler Yelisei Avtamonov hat es geschafft, aus der Ukraine zu fliehen – jetzt erschwert der Bayerische Tennisverband sein Ankommen in Deutschland.

Thyrnau – Der 21-jährige Tennisspieler Yelisei Avtamonov aus Kiew hatte Glück, ihm gelang die Flucht aus der Ukraine. Seine Familie schaffte es, ihn außer Landes zu bringen, bevor er für den Militärdienst zwangsrekrutiert werden konnte.

Yelisei floh gemeinsam mit seiner Mutter, reiste am 20. März 2022 in Deutschland ein und hat in Thyrnau (Landkreis Passau) eine neue Bleibe gefunden. Yelisei Avtamonov galt in der Ukraine ein vielversprechendes Tennistalent. Der TC Thyrnau-Kellberg hat unmittelbar nach seiner Ankunft in Niederbayern Kontakt mit dem Spieler aufgenommen und ihn sofort in das Mannschaftstraining integriert.

Ukraine-Krieg: Tennis gibt dem 21-Jährigem halt – doch jetzt darf er beim Turnier nicht mitspielen

Der Verein hat versuchte anschließend, Yelisei für die anstehende Punktspielrunde im Sommer 2022 als Spieler nachzumelden. Dieser Antrag wurde vom BTV (Bayerischer Tennisverband) abgelehnt, obwohl der für die Liga verantwortliche Spielleiter hierfür zunächst mündlich seine Zustimmung signalisiert hatte. „Der Antrag wurde aus Gleichheitsgründen abgelehnt“, sagt TC-Jugendwart Michael Stefan.

Die vom Verband in Person von Harald Heger (Leiter Sport beim BTV) formulierten Argumente für eine Ablehnung der Nachmeldung seien zwar formal korrekt, vom menschlichen Standpunkt her und in der momentanen Situation aber absolut nicht nachvollziehbar. „Es handelt sich ja nur um ein paar Tage Verspätung“, sagt Stefan, „und die Spielsaison startet erst Ende Mai.“

Aufgrund der Wettspielbedingungen sei eine nachträgliche Anmeldung nicht möglich, sagt hingegen der Präsident des BTV, Hemut Schmidbauer. „Das gilt auch für bayerische Spieler.“ Er befürchtet, dass ihm eine nachträgliche Meldung Avtamonovs in Zukunft um die Ohren fliegen könnte und auch andere eine Sonderbehandlung wollen. „Wo setzt man die Ausnahme an und wo hört die Ausnahme auf?“ In Flucht und Trauma sieht er keinen Grund für eine Ausnahme.

Tennisspieler Yelisei Avtamonov flüchtet aus der Ukraine – und verpasst Anmeldefrist für bayerische Tennis-Liga. © privat

Ablehnung ukrainischer Tennisspieler: „Unverständlich, dass sich BTV hinter Paragrafen versteckt“

Der niederbayerischen Tennisverein TC Thyrnau-Kellberg freut sich über Neuzugang Yelisei Avtamonov und will ihn gleich voll integrieren. „Die Integrationsmöglichkeit von Yelisei in unseren Verein, nämlich die aktive Teilnahme am Mannschaftsbetrieb und der damit verbundenen soziale Teilhabe, wird ihm so durch den BTV verweigert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die vom Verband angeführte Begründung der Ablehnung, dass man Nachmeldungen von Spielern etwa aufgrund von Umzug oder aus beruflichen Gründen ebenfalls nicht zulasse, erscheint hier wenig sinnhaft, da der betreffende Spieler vor Krieg und Zerstörung in seiner Heimat fliehen musste. Dies ist wohl kaum mit einem Orts- und Vereinswechsel aus beruflichen Gründen zu vergleichen, heißt es weiter vonseiten des Vereins.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

Tennisspieler Yelisei Avtamonov ist sportlich und menschlich ein Gewinn

Die nachträgliche Anmeldung Avtamonovs für die Punktespielrunde ist nach Meinung von Jugendwart Stefan für den Verband durchaus umsetzbar. „Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das oft passiert“, sagt er. Ohnehin können nicht viele Männer aus der Ukraine ausreisen.

Ihm liegt die Aufnahme Yeliseis persönlich am Herzen, denn der 21-Jährige ist in der kurzen Zeit im Verein schon allen ans Herz gewachsen. „Er ist sowohl sportlich als auch menschlich ein großer Gewinn.“

