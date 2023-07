Bei dramatischem Einsatz vor Ort: Bürgermeister bricht zusammen und stirbt – Gemeinde unter Schock

Von: Felix Herz

Teilen

Der Bürgermeister von Aidenbach, Landkreis Passau, ist überraschend gestorben. Karl Obermeier starb an einer Herzattacke. (Symbolbild) © regiopictures / IMAGO

Fassungslosigkeit und Trauer herrschen im bayerischen Aidenbach: Am Montagabend ist der Bürgermeister Karl Obermeier überraschend gestorben.

Aidenbach – Ein überraschender Todesfall erschüttert Aidenbach im Landkreis Passau: Bürgermeister Karl Obermeier ist völlig überraschend aus dem Leben geschieden. Besonders tragisch: Der Todesfall steht mit einem weiteren Unglück, das sich in Aidenbach ereignete, im engen Zusammenhang.

Aidenbachs Bürgermeister stirbt – nach dramatischem Rettungseinsatz

Der BR berichtet, dass Bürgermeister Karl Obermeier vor seinem Tod einem Feuerwehreinsatz beigewohnt hatte. Dabei war es um einen neunjährigen Buben gegangen, der durch eine gläserne Dachkuppel eines Gebäudes am Marktplatz gestürzt war und sich schwer verletzte (wir berichteten). Dem Bericht nach brach der Bürgermeister, als der Junge von der Feuerwehr geborgen wurde, plötzlich zusammen.

Bei größeren Einsätzen war Obermeier immer auch vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Als er am Montag zusammenbrach, waren Sanitäter und Notarzt sofort zur Stelle – doch sie konnten das Leben des 68-Jährigen nicht mehr retten.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Trauer um Aidenbacher Bürgermeister: Obermeier machte sich sehr verdient

Auch der zweite Oberbürgermeister der bayerischen Marktgemeinde Robert Grabler (CSU) trauert um Obermeier. Er habe sich in seiner 15-jährigen Amtszeit sehr verdient um den Ort gemacht, sich für Bildung und Stadtentwicklung eingesetzt, erzählt er dem BR. Unter anderem das neue Hallenbad sei sein Verdienst gewesen.

Zuletzt war Obermeier auch überregional in Erscheinung getreten – als Sprecher der Bürgermeister in Passau hatte er stellvertretend einen Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geschrieben, mit einem Vorstoß gegen den „Bürokratie-Wahnsinn“. Die Gemeinde stehe unter Schock, berichtet Grabler, man müsse nun entscheiden, ob das derzeit stattfindende Historische Freilichtspiel um die Bauernschlacht im Jahr 1706 fortgesetzt werde. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.