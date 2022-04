Umfangreiche Suchmaßnahmen bisher erfolglos: Junger Mann aus Passau vermisst - Wer hat Yannick gesehen?

Von: Katarina Amtmann

Der 28-jährige Yannick wird vermisst. © Polizei Niederbayern

Ein Mann (28) aus Passau wird seit Montag vermisst. Er könnte sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befinden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Passau - Seit Montag, dem 4. April, gegen 19 Uhr, wird der 28-jährige Yannick E. aus Passau vermisst. Das teilte die Polizei mit.

Mann aus Passau vermisst - 28-Jähriger möglicherweise in psychischem Ausnahmezustand

„Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet“, so die Beamten. Der junge Mann könnte sich unter Umständen auch im Grenzgebiet zu Österreich aufhalten. Es liegen außerdem Hinweise vor, dass er sich gerne in Wälder zurückzog.

Mann (28) in Passau vermisst: So wird er beschrieben

180 cm groß

schlanke Figur

dunkelblonde, wellige Haare

Über Kleidung ist nichts bekannt, jedoch möglicherweise Brillenträger

28-Jähriger aus Passau vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Es gab bereits umfangreiche Suchmaßnahmen, auch ein Polizeihubschrauber war daran beteiligt. Da der Vermisste aber trotzdem nicht gefunden werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Passau nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer den 28-Jährigen gesehen hat oder Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

