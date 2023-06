Pedelec-Fahrer übersieht Auto: 43-Jähriger stirbt bei Unfall in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer konnte den Zusammenstoß mit einem Radfahrer nicht mehr verhindern. Die Kollision im Berchtesgadener Land endete für einen 43-Jährigen tödlich.

Saaldorf-Surheim - Ein Mann ist am Mittwochabend, 7. Juni, bei einem Unfall in Oberbayern gestorben. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Pedelec-Fahrer verunglückt in Oberbayern tödlich

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr im Gemeindebereich von Saaldorf-Surhim auf der Kreisstraße BGL2 (Landkreis Berchtesgadener Land). Ein 43-Jähriger war mit seinem Pedelec von Kleingerstetten kommend nach links in die übergeordnete Kreisstraße BGL2 eingebogen. Er übersah ein Auto, dessen Fahrer (64) auf der bevorrechtigten Kreisstraße, von links kommend, unterwegs war.

Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 64-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Beamte der Polizeiinspektion Freilassing nahmen den Verkehrsunfall auf, es wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Er soll ein Gutachten zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs erstellen. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden dazu sichergestellt.

Am Auto entstand ein „erheblicher Frontschaden im geschätzt fünfstelligen Bereich“. Das Pedelec wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. (kam)

