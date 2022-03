Der Fall Peggy Knobloch: Mutter erzählt von letzten Worten ihrer Tochter - „Ich hab dich lieb, Mama“

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Im Mai 2001 verschwunden: Peggy Knobloch, die damals neun Jahre alt war. © dpa

Im Fall Peggy Knobloch gibt es noch immer viele unbeantwortete Fragen. RTL+ hat jetzt eine Serie zu dem Fall herausgebracht.

Lichtenberg - Jahrelang sorgte der Fall der verschwundenen neunjährigen Peggy Knobloch aus Lichtenberg bei Bayreuth für Aufsehen. RTL hat nun für sein Streamingportal RTL+ eine Dokumentationsreihe zu dem Fall herausgebracht: „Missing Peggy“ ist ab dem 14. März zu sehen.

In der Dokumentationsreihe wird der Fall einmal von Anfang bis zum vorläufigen Ende beleuchtet. Am 7. Mai 2001 verschwand die kleine Peggy, die Doku folgt den Ermittlungen und dem Familienleben danach bis zum Auffinden der sterblichen Überreste des Kindes im Juli 2016. Auch der Verdacht, der schon früh gegen Peggys eigene Mutter aufkam, wird in der Serie behandelt.

Peggy Knobloch: Mutter gibt emotionales Interview für neue Doku

Im Rahmen der Serie geben sowohl Peggys Mutter, Susanne Knobloch, wie auch ihre jüngere Schwester Jasmin ein emotionales Interview. Unter anderem erzählt Susanne Knobloch darin von den letzten Worten, die ihre Tochter an sie gerichtet hatte, bevor die Neunjährige verschwand: „Ich hab noch was vergessen, noch was Wichtiges vergessen: Ich hab dich lieb, Mama!“, erinnert sich Peggys Mutter mit Tränen in den Augen und brechender Stimme: „Wenn ich gewusst hätte, dass das das Letzte ist ...“

In den Verdacht, ihre eigene Tochter verschwinden lassen zu haben, war sie unter anderem wegen einer Äußerung gegenüber der Einsatzkräfte gekommen: „Was ist, wenn ihr sie jetzt findet und sie wirklich weggelaufen ist“, erklärt sie im Interview damals gefragt zu haben: „Wer bezahlt das dann alles?“

Peggy Knobloch: Ihre Mutter stand im Verdacht

Direkt nach einer Pressekonferenz sei sie von der Polizei mitgenommen und vernommen worden. Dass sie etwas mit der Tat zu tun haben könnte, ließ sich jedoch nie beweisen. Die Beamten fanden weder ein Motiv noch eine mögliche Zeit, in der Peggys Mutter ihre Tochter hätte verschwinden lassen können.

Die neunjährige Peggy war im Frühjahr 2001 auf dem Weg von der Schule nach Hause verschwunden. „Es waren nur neun Jahre“, sagt ihre Mutter im Interview. „Neun schöne Jahre - ich hätte aber gerne noch viel, viel mehr mit ihr gehabt.“

Peggy Knobloch: Pilzsammler fand sterbliche Überreste

Am 2. Juli 2016 hatte ein Pilzsammler in einem Waldstück, rund zwölf Kilometer Luftlinie von Peggys Heimatort Lichtenberg, Teile eines menschlichen Skeletts gefunden. Nach einer DNA-Analyse stand fest: Er hatte die sterblichen Überreste der kleinen Peggy gefunden.

Lesen Sie auch „Bauer sucht Frau“: Anna und Gerald sind so verliebt und zeigen überraschend Familiennachwuchs Anna und Gerald von „Bauer sucht Frau“ haben sich zum zweiten Mal das Jawort geben. Sie sind so verliebt. Und jetzt auch in ihren Nachwuchs. Auf Instagram verkündete Anna die schöne Nachricht. „Bauer sucht Frau“: Anna und Gerald sind so verliebt und zeigen überraschend Familiennachwuchs Polizist adoptiert misshandeltes Mädchen, das er bei einem Einsatz tröstete Bei einem Einsatz lernte Polizist Brian Zach die vierjährige Kaila kennen, die von ihren Eltern misshandelt worden war. Jetzt ist er offiziell ihr Vater. Polizist adoptiert misshandeltes Mädchen, das er bei einem Einsatz tröstete

Nicht nur Peggys Mutter erlangte dadurch schreckliche Gewissheit. Auch ihre jüngere Schwester Jasmin, bei Peggys Verschwinden gerade einmal drei Jahre alt, heute Mitte 20, weiß ab diesem Zeitpunkt mit Sicherheit: Ihre große Schwester wird nicht mehr nachhause kommen.

Peggy Knobloch: Jüngere Schwester im Interview

Im RTL-Interview erzählt die junge Frau, wie sie damals vergeblich auf Peggy gewartet hatte. „Ich weiß nur, dass ich nicht ins Bett wollte und auf der Couch geblieben bin“, erinnert sie sich. „Weil ich gesagt habe, dass ich erst hochgehe, schlafen, wenn Peggy wieder da ist.“

Richtig verstanden habe sie nicht, was passiert sei: „Ich hab gedacht, sie ist unterwegs“, sagt Jasmin Knobloch. In ihren Kinderzimmern sei sie seither nie wieder gewesen. „Weil das eine Zweisamkeit zwischen mir und Peggy war. Sie war nicht da und ich wusste auch nicht, wann sie wieder kommt, also bin ich auf der Couch geblieben.“

Peggy Knobloch: Familie kann nicht damit abschließen

Damit abschließen sei nicht möglich. „Und besser wird es auch nicht“, erklärt Jasmin Knobloch. Irgendwas würde immer fehlen. „Das so zu akzeptieren ... selbst nach 20 Jahren nicht“, sagt auch Susanne Knobloch.

„Es gibt sehr oft Momente, wo ich mir wünsche, dass das nie passiert wäre. Dass alles einfach beim Alten gewesen wäre. Dass sie noch da ist, und dass wir unser Leben zusammen bis jetzt verbracht hätten“, erklärt Jasmin Knobloch. „Ich würde mir wünschen, dass sie immer noch da ist.“ (hgr)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.