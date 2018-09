Horror auf der Autobahn: Urlauber überrollen Mann - als sie Hilfe holen, passiert etwas Schreckliches

Für ein junges Ehepaar aus dem Hofer Landkreis war es wohl die schrecklichste Nacht in ihrem Leben, obwohl es der Anfang von ihrem Urlaub sein sollte.

Pegnitz - Sie waren am Mittwochmorgen auf der A9 in Richtung München unterwegs, als auf Höhe der Rastanlage „Fränkische Schweiz“ plötzlich etwas frontal in ihren Wagen krachte. Sie reagieren geistesgegenwärtig und halten an. Doch das, was sie entdecken, war wohl das Schrecklichste in ihrem Leben – ein überfahrener Mensch liegt auf der Autobahn.

Sofort eilen Sie zur Rastanlage, bitten um Hilfe und verständigen die Polizei. Doch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte geschah das unglaubliche: „Das Tragische ist, dass der bei dem Pkw-Aufprall vermutlich tödlich verletzte Lkw-Fahrer noch von zwei weiteren Lkw überrollt wurde“, so Günther Schönfelder, Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth.

Warum ging der Mann zu Fuß auf der Autobahn?

Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Jedoch galt es das junge Ehepaar zu versorgen, die durch das Geschehen einen Schock erlitten hatten. Währenddessen versuchten die Beamten der Verkehrspolizei herauszufinden, warum der Mann zu dieser Zeit zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war. Nach einiger Zeit ist klar, dass der Mann stand schon länger aufgrund einer Panne mit seinem Brummi auf der Rastanlage, allerdings in Fahrtrichtung Berlin.

Warum und aus welcher Richtung er die A9 in Fahrtrichtung München zu Fuß betrat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung hinzugezogen, um die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth zu unterstützen.

