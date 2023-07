Motorradfahrer kommt von Straße ab: Biker stirbt noch an Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Er kam von der Straße ab, prallte gegen einen Entwässerungsdurchlauf und stürzte. Ein 57-jähriger Biker starb bei einem Unfall in Oberfranken.

Pegnitz - Ein Motorradfahrer ist am Dienstag, 4. Juli, bei einem Unfall in Oberfranken gestorben. Der 57-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstag nahe Pegnitz (Landkreis Bayreuth) unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch, 5. Juli, mitteilte. Aus bisher noch ungeklärtem Grund sei der Mann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Oberfranken - Ursache unklar

Polizeiangaben zufolge fuhr der Biker in den Straßengraben, prallte dort gegen einen Entwässerungsdurchlauf und stürzte. Der 57-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Fremdbeteiligung könne zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Die Ursache und der genaue Unfallhergang müssen noch geprüft werden.

