Junger Motorradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kracht frontal in Traktor - er stirbt

Von: Katarina Amtmann

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall inBayern gestorben (Symbolbild). © IMAGO / McPHOTO

In Bayern hat sich am Mittwoch erneut ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Ein Biker (24) geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Traktor.

Perlesreut - Am Mittwochabend (24. August) hat sich auf der St 2321 in Perlesreut ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die Polizei Niederbayern in einer Pressemitteilung mit.

Perlesreut: Motorradfahrer kommt auf Gegenfahrbahn kracht frontal in Traktor

Demnach habe sich der schwere Unfall mit einem Motorrad und einem Traktor gegen 18.25 Uhr in Perlesreut (Landkreis Freyung-Grafenau) ereignet. Der 24-jährige Biker befuhr die St 2321 von Perlesreut kommend in Richtung Lindberg.

Rund 50 Meter vor Ortschaftsende verläuft die Straße in einer Rechtskurve. „Noch vor der Kurve kam der Motorradfahrer, auf gerader Strecke, aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Traktor“, so die Polizei in der Pressemitteilung.

Motorradfahrer (24) stirbt bei Crash mit Traktor - Bike wird bei Unfall völlig zerstört

Der junge Motorradfahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt, er starb noch am Unfallort. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter bestellt. Die Staatsstraße musste über mehrere Stunden komplett gesperrt werden, heißt es weiter.

Das Motorrad wurde völlig zerstört und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Der Traktor war noch fahrbereit. Er wurde lediglich leicht beschädigt. (kam)

