Heftige Unwetter in Bayern: Brände durch Blitzeinschläge, vollgelaufene Keller und eine verletzte Person

Von: Felix Herz

Teilen

Über Schweinfurt ging in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein heftiges Unwetter hernieder – mehrfach rief es die örtliche Feuerwehr auf den Plan, unter anderem wegen diverser Brände. (Symbolbild) © Bernd März / IMAGO

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fegte ein Unwetter über den Norden Bayerns. In Schweinfurt musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Schweinfurt – Schon zu Beginn der Woche ging aus den Wetter-Vorhersagen hervor, dass es rund um Mittwoch, 13. September, in Bayern ordentlich krachen könnte. Die Warnungen der Meteorologen bewahrheiteten sich – nicht nur soll es am Nachmittag noch einmal hoch hergehen im Freistaat, bereits in der vorangegangenen Nacht von Dienstag, 12. September, auf Mittwoch knallte es im Norden Bayerns. Darunter hatte unter anderem Schweinfurt zu leiden.

Bilanz der Unwetter-Nacht in Schweinfurt – Feuerwehr muss mehrfach ausrücken

Während des Unwetters in Schweinfurt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste sich die Feuerwehr zahlreicher Einsätze annehmen. Dabei ging es um vollgelaufene Keller und Brände, die durch Blitzeinschläge entstanden waren. Wegen eines solchen kam es zum Beispiel in Poppenhausen „zu einer „starken Verrauchung“, teilte die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt am Morgen mit.

Bei Stadtlauringen mussten mehrere Feuerwehren ein Strohballenlager löschen. Auch hier sei ein Blitzeinschlag als Brandursache nicht ausgeschlossen, hieß es.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Unwetter-Nacht in Schweinfurt ruft Feuerwehr mehrfach auf den Plan – eine Person im Krankenhaus

Die Unwetter in der Nacht hielten die Feuerwehr ordentlich auf Trab. Im Gebiet der ILS Schweinfurt mussten die Einsatzkräfte insgesamt 24 Mal ausrücken. Den Berichten zufolge musste zudem ein Mensch ins Krankenhaus – Genaueres ist hier nicht bekannt. (fhz)

Katastrophen in Bayern: Tsunami, Vulkanausbruch, Tornado – wie wahrscheinlich sind diese Horror-Szenarien? Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.