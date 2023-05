Personalmangel in Bayern: Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer erleben ihn – das macht auf Dauer krank

Studie von Krankenkasse

Fast jeder zweite Beschäftigte in Bayern leidet regelmäßig am Personalmangel auf der Arbeit. Die Folgen: Überlastung, Schlafmangel, Rückenschmerzen und wenig Zeit für Freunde und Familie.

München - „Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind komplett erschöpft, viele leiden unter Beschwerden wie Kopfschmerzen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus dem aktuellen Gesundheitsreport der DAK Bayern. Laut Report bekommt fast jeder zweite Berufstätige in Bayern den Personalmangel im Job regelmäßig zu spüren – mit gravierenden Folgen für die Gesundheit. Ein weiteres Problem: Selbst, wenn sie krank sind, schleppen sich viele Menschen angesichts zu weniger Kollegen dennoch zur Arbeit.

Personalmangel in Bayern: Rückenschmerzen, Schlafstörungen, keine Zeit für die Familie

Bei der repräsentativen Umfrage gaben 45 Prozent der bayerischen Arbeitnehmer gaben an, den Personalmangel regelmäßig zu erleben. Nur 13 Prozent hatten im vergangenen Jahr nicht mit dieser Belastung zu kämpfen. Die Studie mit dem Titel „Gesundheitsrisiko Personalmangel“ zeigt auf: Betroffene stehen unter starkem Termin- und Leistungsdruck, machen Überstunden und versäumen Pausen. „Die Arbeitsbelastungen steigen sehr stark mit der Intensität des erlebten Personalmangels“, so der DAK-Report.

Auch in ihrer Freizeit können die Betroffenen können auch in der Freizeit häufig nicht abschalten, verzichten auf Sport und verbringen wenig Zeit mit Hobbys, Familien und Freunden. Infolgedessen fühlt sich die Hälfte von ihnen dauerhaft müde und erschöpft. Jeder Dritte leidet an Rückenschmerzen oder anderen Beschwerden des Muskel-Skelett-Systems, ein ähnlich großer Anteil gibt Schlafstörungen als Symptom an. Ein Fünftel hat Kopfschmerzen.

Krankheit durch Personalnot: Fahrzeugführer und Altenpflege besonders betroffen

In den Gruppen, die von der Personalnot in Bayern besonders stark betroffen sind, werden zudem mehr Menschen krank. Das zeigt sich nicht nur in der repräsentativen Umfrage, sondern auch in den Daten der 345.000 erwerbstätigen Versicherten der DAK in Bayern: In Berufsgruppen mit hohem Fachkräftemangel wurden durchschnittlich ein bis zwei Prozent mehr Krankmeldungen verzeichnet. Dies betrifft zum Beispiel Fahrzeugführer wie Lkw-Fahrer, Lokführer und Piloten, aber auch Menschen in der Altenpflege.

„Viele Beschäftigte reduzieren ihre Arbeitszeit, um dem Druck standhalten zu können, und verschärfen dadurch den Personalmangel weiter. So droht ein Teufelskreis“, sagt die DAK-Landeschefin Sophie Schwab. Bereits jetzt arbeiten sechs Prozent aller Beschäftigten weniger, jeder Fünfte überlegt, es ihnen gleichzutun. Andere Betroffene von Personalmangel hätten innerlich bereits gekündigt und verrichteten nur noch Dienst nach Vorschrift.

Krankenkasse stellt mögliche Lösungen vor

Je schlimmer der Personalnotstand, desto häufiger gehen Betroffene jedoch auch krank zur Arbeit: In den letzten zwölf Monaten sind 68 Prozent der Arbeitnehmer krank am Arbeitsplatz erschienen, wenn ihre Branche von Personalmangel gezeichnet ist. In Belegschaften ohne diese Belastung waren es nur 38 Prozent.

Die DAK schlägt als Lösungsansatz ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement vor. Damit meint sie jedoch nicht bloß einzelne Maßnahmen wie einen Obstkorb in der Küche. Stattdessen brauche es Konzepte, wie sich Organisationen gesund weiterentwickeln: Mit geeigneter Personalführung, Zeitmanagement, altersgemischten Teams und der Normalisierung von Diversität. (elb/dpa)

