Katzen in luftdichtem Paket in Bayern entdeckt: Täter unbekannt - Jetzt setzt PETA eine Belohnung aus

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zwei Katzen kämpften um ihr Leben. © Tierheim Bayreuth

Zwei Katzen wurden in Bayreuth in einem luftdichten Paket entdeckt, der oder die Täter sind noch nicht bekannt. Nun möchte die Tierschutzorganisation PETA helfen.

Bayreuth - Das Tierheim Bayreuth berichtete kürzlich auf Facebook von einem schrecklichen Fall: Zwei Katzen wurden in einem luftdicht verklebten Karton gefunden. Die Tiere kämpften um ihr Leben, mittlerweile geht es ihnen etwas besser. Vor wenigen Tagen hat nun auch die Tierschutzorganisation PETA reagiert - und setzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus, die die verantwortliche(n) Person(en) überführen.

Nach Tierquäler-Fall in Bayreuth - PETA setzt Belohnung aus

Hinweise an die Polizei

oder telefonisch unter 0711-8605910

oder per Mail bei der Tierrechtsorganisation (auch anonym)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Zwei Katzen in Bayreuth gequält: PETA setzt Belohnung aus - „Möchten helfen aufzuklären“

„Wir möchten helfen aufzuklären, von wem die Katzen ausgesetzt wurden. Ohne die aufmerksamen Finder wären die Tiere bald gestorben“, wird Peter Höffken, Fachreferent bei PETA in einer offiziellen Pressemitteilung vom 3. März zitiert. „Der herzlose Katzenhalter hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und ein Tierheim oder einen Tierschutzverein um Hilfe bitten müssen. Die Katzen einfach auszusetzen und so den Tod der Tiere billigend in Kauf zu nehmen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden.“

PETA weist darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten ist und ebenso den Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraf 17 des Gesetzes erfüllen kann. Dafür könne eine Geld- oder Freiheitsstrafe drohen. PETA setzt regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der an der Tat beteiligten Personen zu helfen. (kam)