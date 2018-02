Schwerer Verkehrsunfall: Zwei Mädchen (11) getötet

Bei einem Unfall in Reischach sind zwei Schülerinnen getötet worden. Beim Überqueren der Straße sind sie von einem Fahrzeug angefahren worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Reischach - Bei einem schweren Unfall im Ortsteil Petzlberg der Gemeinde Reischach (Landkreis Altötting) sind zwei Mädchen getötet worden. Laut Meldung der Polizei stiegen die Kinder am Freitag gegen 13:45 Uhr aus dem Bus aus und überquerten hinter dem wieder anfahrenden Gefährt die Straße. Dabei erfasste ein Fahrzeug mehrere Kinder. Zwei elf Jahre alte Realschülerinnen wurden in Krankenhäuser gebracht und erlagen dort wenig später ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am frühen Abend mitteilte.

Als der Bus wieder losfahren wollte, traten die Mädchen den Angaben nach hinter dem Fahrzeug auf die Straße. Dort wurden sie von dem Auto erfasst, das dem Bus entgegenkam. Dessen 30 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Altötting erlitt ebenso einen Schock wie ein anderes Schulkind, das unmittelbar Zeuge des Unfalls wurde. Zur Betreuung der Unfallbeteiligten und der Angehörigen waren auch Kriseninterventionskräfte im Einsatz.

Wie innsalzach24.de* berichtet, soll die Unfallfaherin mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Perach gekommen sein.

Aktuell wird die Unfallstelle von einem Gutachter und Staatsanwalt untersucht. Zudem war ein Rettungshubschrauber vor Ort.

*innsalzach24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.