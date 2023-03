Bis zu einem Meter unter Wasser: „Schlimme Katastrophe“ in rumänischem Tierheim - Welpen nach Bayern gebracht

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Das Tierheim Pfaffengrün hat sieben Welpen aus dem Ausland aufgenommen. Das Tierheim in Rumänien stand nach einer Überschwemmung unter Wasser, ein Tierschutzbund hat die Hunde nach Bayern transportiert.

Pfaffengrün - Über 20 Hunde wurden nach einer Überschwemmung von Rumänien nach Bayern transportiert und befinden sich in den örtlichen Tierheimen. Das Tierheim Pfaffengrün im Landkreis Hof hat sieben Welpen aufgenommen, welche aus Faget, einer Kleinstadt in Rumänien, gerettet wurden, nachdem der Ort unter Wasser stand. Auf Anfrage von Merkur.de erklärten die Verantwortlichen, wie es den Hunden geht und was genau passiert ist.

Sieben Welpen aus der überschwemmten Arche Faget sind sicher im Tierheim Pfaffengrün. © Tierheim Pfaffengrün

Tierheim Pfaffengrün: Welpen aus Rumänien in Sicherheit und wohlauf

Vergangene Woche, am 28. Februar, trat der Fluss in Faget über das Ufer, was laut den Einwohnern noch nie passiert sei. Sie gehen von verstärkten Regenfällen und geschmolzenem Schnee aus. Der Ort und das Tierheim Arche Faget standen bis zu einem Meter unter Wasser. Der Tierschutzbund Straßenhunde Rumänien in Not e. V. reagierte unverzüglich. Um Zeitpunkt der Überschwemmung befanden sich über 50 Hunde im Tierheim. 24 von ihnen hatten die nötigen Dokumente, um nach Deutschland transportiert zu werden.

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Sieben Welpen von den 24 Hunden nahm das Tierheim Pfaffengrün auf. Das Tierheim arbeitete bereits davor mit dem Verein zusammen und hatte zwei Tage vor der Überschwemmung bereits regulär fünf Welpen aufgenommen. Innerhalb von zehn Stunden waren die sieben Welpen aus Faget in Pfaffengrün. „Nun können sie sich erstmal von der schlimmen Katastrophe und dem Transport erholen“, schreibt das Tierheim dazu auf Facebook. Wie das Tierheim gegenüber Merkur.de betonte, war das Auto auf Tiertransporte ausgelegt und umgebaut worden, wodurch der bestmögliche Transport gewährleistet werden konnte. Den Welpen geht es gut und sie warten in Pfaffengrün darauf, adoptiert zu werden.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Arche Faget: Alle Tiere haben überlebt

Die restlichen Hunde mit den nötigen Dokumenten wurden auf andere Tierheime in Bayern verteilt. Die Hunde in der Arche Faget haben auch alle überlebt. Als der Ort überschwemmt wurde, haben die Helfer die Türen geöffnet und die Tiere freigelassen, damit ihnen nichts geschieht.

Nachdem das Schlimmste überstanden war, sind alle Tiere eigenständig zum Tierheim zurückgekehrt und befinden sich wieder in Sicherheit. Der Straßenhunde Rumänien in Not e. V. ruft zu Spenden auf. „Die Schäden sind noch nicht absehbar. Das Futter vom Spendenmarathon ist verloren. Die Elektrik, die Container, unser Stroh und unsere neuen Hundehütten fielen dem Wasser zum Opfer. Bitte helft uns und den Hunden, die sonst ihr Zuhause – die Arche Faget – verlieren. Jeder Cent hilft uns“, so der Verein auf der eigenen Webseite.

News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.