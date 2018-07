Streit in der Imbissbude eskaliert: Frau beißt Chef Finger ab - seine Antwort hat es in sich

Eine Angestellte einer Imbissbude ist gewaltig mit ihrem Chef aneinander geraten. Beide wurden dabei schwer verletzt.

Pfaffenhofen - Warum sie in einen solch heftigen Streit gerieten, ist bislang unklar. Der Besitzer einer Imbissbude in Pfaffenhofen und seine Angestellte haben sich bei einer Auseinandersetzung am Mittwochvormittag gegenseitig schwer verletzt. Das berichtet der Donaukurier.

Im Laufe des Konflikts biss die 40-Jährige ihrem Vorgesetzten einen Teil des Ringfingers ab. Die Antwort des 46-Jährigen Imbissbuden-Betreibers ließ nicht lange auf sich warten. Im Krankenhaus wird die Angestellte nun wegen eines Halswirbelbruchs behandelt.

