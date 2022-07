Streit um Auto läuft aus dem Ruder: Bruder (20) schlägt Schwester (22) mit Faust ins Gesicht

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann schlug seine Schwester (Symbolbild) © Jan-Philipp Strobel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Eine 22-Jährige stellte ihren Bruder zur Rede – der 20-Jährige schlug ihr daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Die Frau kam in eine Klinik.

Pfaffenhofen - „Handfeste Auseinandersetzung zwischen Bruder und Schwester endet im Krankenhaus.“ So betitelt die Polizei Pfaffenhofen ihre neueste Pressemeldung vom Sonntagmorgen (3. Juli)

Pfaffenhofen: Bruder attackiert Schwester – 22-Jährige verliert Zahn

Demnach kam es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern. Im Laufe dieser Auseinandersetzung schlug der 20-jährige Bruder mit der Faust in das Gesicht seiner 22-jährigen Schwester. Sie verlor dabei einen Schneidezahn und wurde in der Ilmtalklinik Pfaffenhofen behandelt.

Pfaffenhofen: Streit ums Auto eskaliert – Mann schlägt eigene Schwester

„Der Auslöser dieser Körperverletzung ist die gemeinsame Nutzung eines Kraftfahrzeuges“, berichtet die Polizei zu dem Vorfall weiter. Mit der Art der Nutzung war die Schwester nicht einverstanden und stellte ihren Bruder an diesem Abend zur Rede. Im Lauf des Gespräches kam es dann zu besagter Körperverletzung. Den Bruder erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (kam)

